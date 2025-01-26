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Сили оборони України з певною регулярністю влаштовують росіянам енергетичний Перл-Харбор, - Defense Express

Марина Клюєва
26 січня, 2025 неділя
19:22
Війна з Росією вибухи на російських НПЗ

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про повторне ураження об’єкту "Рязанської нафтопереробної компанії"

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо навіть виходити з офіційної версії, там один із найпотужніших, чи з четвірки найпотужніших нафтопереробних заводів, на якому виробляють, зокрема, реактивне паливо РТ-1, яке можна заливати на майже всі типи бойових літаків військово-повітряних сил Російської Федерації. Ну, тобто вже ось тим воно важливе. Бо логіка проста, чим менше росіян буде палива заливати в ті самі Су-34, тим їм складніше буде скидати ті самі керовані авіабомби на наші позиції в прифронтових містах. З іншого боку не варто виносити просто один епізод, що два рази за тиждень атакували безпілотниками один потужний російський нафтопереробний завод", - зауважив він.

Іван Киричевський вважає, що здатність росіян адаптуватися до різних загроз перебільшують. Адже, за його словами, українські Сили оборони вражають об’єкти на території РФ малопотужними засобами. 

"Виходить, що ми маємо гарну ілюстрацію, коли перебільшують здатність росіян адаптуватися до різних загроз. От виходить, Сили оборони України, починаючи з весни минулого, слава Богу, року, методично виносять російську нафтопереробку, використовуючи при цьому дуже малопотужні засоби. Виходить, що до цього хіба що Іран кілька разів у 2019 році всього-на-всього два рази міг влаштувати Саудівській Аравії енергетичний Перл-Харбор. А тепер, виходить, Сили оборони України з певною регулярністю раз в пару тижнів росіянам влаштовують енергетичний Перл-Харбор", - сказав він. 

Військовий експерт зазначив, що половина українських дронів долітають до своїх цілей в РФ. 

"Це при тому, що росіяни наче як і намагаються адаптуватися до того, але в них не дуже виходить. Це в принципі унікальна річ, коли настільки потужні руйнування, які можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань, роблять невеликі дрони з бойовою частиною масою 50 кілограмів, і там ефективність заявляється на рівні 50%. Ну, очевидно, що половина долітає. Це в принципі феномен, який, я думаю, в нас ще приблизно рік буде тішити. От в сенсі, що наші дрони долітають, роблять росіянам настільки велику шкоду, використовуючи настільки малі бойові частини", - додав Іван Киричевський. 

  • Пізно ввечері 23 січня у низці областей Росії повідомили про атаки безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали в Брянську, на Рязанщині й у Курську, також неспокійно було в Московській області. Вранці 24 січня Генштаб підтвердив ураження у РФ об'єктів, залучених до забезпечення російської окупаційної армії.
  • Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, зазначив, що обмежена кількість українських дронів пізно ввечері 23 січня влаштувала пекельну ніч в Рязані, що продемонструвало стан російської ППО.
  • 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
нафта
безпілотник
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