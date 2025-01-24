Цікава інформація, хоча джерело сумнівне: Defense Express про ураження НПЗ у Рязані

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Рязанський НПЗ входить у топ-5 за об'ємом переробки нафтопродуктів, тобто його проєктна потужність від 15 млн тонн. Цей НПЗ не вперше під ударами, по ньому прилітає з 2023 року, також прилітало і торік. Важливо – постійно це робити, бо росіяни лагодять пошкодження. Слід розуміти, що ремонт таких НПЗ – на довго і дуже дорого. Другий момент – є цікава інформація, хоча джерело сумнівне, бо це безпосередньо заявляла російська влада, міноборони РФ та місцеві гауляйтери в Рязані, які називали дуже цікаві цифри щодо того, скільки дронів було використано. Загалом російське міноборони говорить, що в атаці на РФ 23 січня було збито 120 дронів, а у Рязанській області – лише 20. Місцева влада каже, що 12 БПЛА атакували НПЗ", - зауважив головний редактор Defense Express.

За його словами, така величезна "бавовна", яку добре видно на відео жителів Рязанщини, була здійснена обмеженою кількістю БПЛА. Слід зазначити, що Рязань розташована у центральному промисловому районі РФ, а цей НПЗ - важливий стратегічний об'єкт. Крім того, Рязань – місце локації авіабази "Дягілєво", авіаційного ремонтного заводу, відомого рязанського училища, тобто багато чого, що вказує на те, що Рязань має бути непогано захищена ППО.

"Але 12 українських далекобійних дронів влаштовують пекельну ніч у Рязані. І це демонструє той стан російської ППО, який у них є. Відповідно, шляхом збільшення виробництва українських далекобійних дронів будемо ще частіше дізнаватися про чергові "бавовни", також мова йде про концентрацію ударів по конкретних об'єктах РФ", - резюмував Олег Катков.