Чому Путін "забув" про "нелегітимність" Зеленського?
Путін же міг поставити попередньою умовою для переговорів своє улюблене питання про невизнання Зеленського президентом України
Тобто повторити свою мантру літа та зими 2024 року про фейкову нелегітимність Президента України. Але вчасно "забув" про це зараз, помітили?
Воєнний злочинець вирішив впровадити нову свою статеву фантазію — щодо ймовірної "нелегітимності" перемовин через відомий указ Зеленського № 679/2022.
Тобто дав зрозуміти, що готовий прийняти символічну жертву для початку перемовин — скасування Україною цього указу. Навіщо йому це?
Путін заходить з малого. Йому потрібні публічні політичні профіти, які б свідчили про символічний "прогин" України перед його волею. Якщо вимагати невизнання Зеленського — то це занадто нахабний хід, який, очевидно, зірве мирний трек.
А значить, в Кремлі вирішено було взяти участь у перемовній грі. Звертаю увагу, саме в грі, а не у справжніх переговорах з метою досягнення компромісу. Хоча гра у певний момент таки може перерости в більш предметну конструкцію. Наімовірніше, так і буде.
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Відтак Зеленський виходить з поясненням природи появи того указу і, відверто кажучи, вибрав дуже екстравагантні тези.
Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Санду говорить таке: указ був підписаний через вибудовування Путіним "каналів з сепаратистами, представниками інших держав щодо впливу на Україну... на мене безпосередньо... було багато тіньових політичних коридорів". Тому і було заборонено "будь-яким політичним діячам проводити ті чи інші переговори із російською стороною".
Попередній наратив Офісу Президента був таким: указ забороняє переговори із Путіним, а не Росією взагалі. Єрмак 12 жовтня 2024 року так прямо і сказав про це в ефірі єдиного телемарафону.
Весь цей період війни ніхто нічого про "тіньові політичні коридори" як причину появи указу, не згадується і те, що ця ідея ніким і ніколи не артикулювалась в інфопросторі.
Ба більше, тоді, у 2022-му, всі марафони та спікери влади пояснювати факт підписання Зеленським указу № 679/2022 від 30 вересня фактом анексії чотирьох областей України. Тоді не звучала аргументація про перекриття "тіньових політичних коридорів". Навіщо було приховувати ці тези тоді, в них на той час не було нічого ризикованого для влади? І чому вони виринають лише сьогодні?
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30 вересня в Георгіївській залі Кремля Путін підпише незаконний договір про прийняття чотирьох українських областей до складу РФ після організації псевдореферендумів.
Саме в той день, 30 вересня 2022 року, відбулось засідання РНБО України, де розглядалось питання реагування на анексію та указ про заборону вести переговори із Путіним був відповіддю України у зв'язку з цього діями, що порушували міжнародне право та суверенітет держави. На засіданні доповідали Литвиненко (СЗР), Малюк (СБУ), Буданов (ГУР МО). На засіданні РНБО дійсно порушували питання гібридних загроз для України і Європи, але ж головний момент.
Коротше. Влада задля сигналу про договороздатність використала дуже ризиковий інформаційний фінт — намагатись виправдати появу указу №679/2022 штучною мотивацією, вивівши попереднє обґрунтування, яке базувалась на ідеї захисту територіального суверенітету, за дужки, сподіваючись на коротку пам'ять громадян і емоційне очікування перемовин.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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