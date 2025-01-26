Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому Путін "забув" про "нелегітимність" Зеленського?
OPINION

Чому Путін "забув" про "нелегітимність" Зеленського?

Олег Постернак
26 січня, 2025 неділя
18:00
Погляд

Путін же міг поставити попередньою умовою для переговорів своє улюблене питання про невизнання Зеленського президентом України

Зміст

 Тобто повторити свою мантру літа та зими 2024 року про фейкову нелегітимність Президента України. Але вчасно "забув" про це зараз, помітили? 

Воєнний злочинець вирішив впровадити нову свою статеву фантазію — щодо ймовірної "нелегітимності" перемовин через відомий указ Зеленського № 679/2022. 

Тобто дав зрозуміти, що готовий прийняти символічну жертву для початку перемовин — скасування Україною цього указу. Навіщо йому це? 

Путін заходить з малого. Йому потрібні публічні політичні профіти, які б свідчили про символічний "прогин" України перед його волею. Якщо вимагати невизнання Зеленського — то це занадто нахабний хід, який, очевидно, зірве мирний трек. 

А значить, в Кремлі вирішено було взяти участь у перемовній грі. Звертаю увагу, саме в грі, а не у справжніх переговорах з метою досягнення компромісу. Хоча гра у певний момент таки може перерости в більш предметну конструкцію. Наімовірніше,  так і буде. 

Читайте також: Розмови про "швидкий мир" потрібні Росії  

Відтак Зеленський виходить з поясненням природи появи того указу і, відверто кажучи, вибрав дуже екстравагантні тези. 

Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Санду говорить таке: указ був підписаний через вибудовування Путіним "каналів з сепаратистами, представниками інших держав щодо впливу на Україну... на мене безпосередньо... було багато тіньових політичних коридорів". Тому і було заборонено "будь-яким політичним діячам проводити ті чи інші переговори із російською стороною".

Попередній наратив Офісу Президента був таким: указ забороняє переговори із Путіним, а не  Росією взагалі. Єрмак 12 жовтня 2024 року так прямо і сказав про це в ефірі єдиного телемарафону. 

Весь цей період війни ніхто нічого про "тіньові політичні коридори" як причину появи указу, не згадується і те, що ця ідея ніким і ніколи не артикулювалась в інфопросторі.

Ба більше, тоді, у 2022-му, всі марафони та спікери влади пояснювати факт підписання Зеленським указу № 679/2022 від 30 вересня фактом анексії чотирьох областей України. Тоді не звучала аргументація про перекриття "тіньових політичних коридорів". Навіщо було приховувати ці тези тоді, в них на той час не було нічого ризикованого для влади? І чому вони виринають лише сьогодні?

Читайте також: Путін — щур, який забивається в куток і чекає

30 вересня в Георгіївській залі Кремля Путін підпише незаконний договір про прийняття чотирьох українських областей до складу РФ після організації псевдореферендумів. 

Саме в той день, 30 вересня 2022 року, відбулось засідання РНБО України, де розглядалось питання реагування на анексію та указ про заборону вести переговори із Путіним був відповіддю України у зв'язку з цього діями, що порушували міжнародне право та суверенітет держави. На засіданні доповідали Литвиненко (СЗР), Малюк (СБУ), Буданов (ГУР МО). На засіданні РНБО дійсно порушували питання гібридних загроз для України і Європи, але ж головний момент. 

Коротше. Влада задля сигналу про договороздатність використала дуже ризиковий інформаційний фінт — намагатись виправдати появу указу №679/2022 штучною мотивацією, вивівши попереднє обґрунтування, яке базувалась на ідеї захисту територіального суверенітету, за дужки, сподіваючись на коротку пам'ять громадян і емоційне очікування перемовин.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+6.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.8
    Купівля 41.8
    Продаж 42.32
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 січня
19:22
Ексклюзив
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони України з певною регулярністю влаштовують росіянам енергетичний Перл-Харбор, - Defense Express
19:14
Оновлено
Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель
18:44
Білорусь, вибори, Лукашенко
Псевдовибори Лукашенка в Білорусі: як реагують світові лідери
17:55
Донецька область, стела
Внаслідок російських обстрілів у Покровську загинула одна людина, у Костянтинівці є поранені
17:51
Ексклюзив
глобальне потепління
"Жити людям на Землі буде складніше": фахівчиня відділу клімату ГО "Екодія" Івашина про глобальне потепління
17:43
найманець з Білорусі
ЗСУ полонили найманця з Білорусі: що він про себе розповів
17:34
Ексклюзив
Посилка
"На посилку до 45 євро це абсолютно не вплине": Непран про оподаткування посилок з-за кордону
17:30
Інтерв’ю
Дональд Трамп і Володимир Путін
Світ, який ми розуміли й знали, закінчився. Тепер формується новий світ, - польський політик Чех
17:21
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
Бої за Велику Новосілку: ЗСУ затягли росіян у "вогняний мішок" і відступили
16:56
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти завдали інтенсивних авіаударів по Куп’янську: постраждала жінка, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
16:33
Херсонська область
Окупанти атакували з БПЛА чоловіка у Корабельному районі Херсона
16:29
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:22
Давид Арахамія
На інавгурації Трампа був присутній Арахамія: Independent пояснює, що це означає
16:02
Олександр Лукашенко
"Туди, ближче до Росії". Лукашенко хоче розмістити "Орешник" на кордоні з РФ
16:01
OPINION
США не розпоряджаються російськими активами, більшість з них — у Європі
16:00
Огляд
AGM-114 Hellfire
Пекельний вогонь проти росіян: що таке AGM-114 Hellfire – американська ракета, що може знищити будь-який танк у світі
15:41
Дональд Трамп
Трамп: жителі Гренландії хочуть бути частиною США
15:29
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Росіяни діють на межі свого наступального потенціалу": капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про бойові дії на Донеччині
15:14
Андрій Єрмак
Єрмак: немає жодного "мирного плану за 100 днів", це вкиди Кремля
15:05
Латвія
У Латвії приберуть російську мову в банкоматах
14:54
екстренка
Український офіс USAID отримав указівку зупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ
14:52
Дмитро Ярош
"План був реальний". Ярош розповів, як готував збройне повстання проти Лукашенка
14:20
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення в керівництві повстанням президенту Юн Сок Йолю
14:18
Олександр Лукашенко та його шпіц Умка на так званих президентських виборах (26 січня 2025 року)
Лукашенко прийшов "голосувати" зі своїм собакою, який відразу помітив територію
14:18
У Черкасах затримали чоловіка, який вирішив розібратись у конфлікті на зупинці за допомогою пістолета
14:00
OPINION
блог Олександр Краєв
"Бурити, бурити і ще раз бурити"
13:51
Утеплення помешкань
Без опадів, але з вітром: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями
13:30
Арсен Жумаділов
Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель
13:10
У Києві на Берестейському проспекті автобус врізався у дві поліцейські автівки: рух частково ускладнено
13:07
На фронті загинув кінопродюсер Станіслав Притула
13:05
Ексклюзив
Міхаель Галер
Україна повинна відновити довіру своїх громадян до євроінтеграції, - депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
12:04
OPINION
блог Тетяна Чорновол
Арешт генералів — це сигнал іншим офіцерам "класти" особовий склад
11:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що розгляне можливість повернення США до ВООЗ
11:39
Сили оборони й ГУР повторно уразили Рязанський НПЗ, що забезпечує ворожу армію пальним
11:19
OPINION
Конфлікт навколо Міноборони показує усю деградацію і безвідповідальність як системи держуправління, так і громадського сектору
11:06
Росіяни скинули 6 КАБів на лікарню в Бериславі 25 січня: постраждали медики
10:47
Ексклюзив
Україна ЄС
Депутат Європарламенту Міхаель Галер: Реформа судової системи — ключовий виклик України на шляху до ЄС
10:19
морський дрон Magura V5
Росіяни стверджують, що морські дрони атакують Крим
10:03
Держдепартамент США
Американські дипломати закликають держсекретаря Рубіо зробити виняток для України в зупиненні допомоги, - FT
10:02
Ексклюзив
Україна має потенціал, щоб зупинити наступ росіян і проводити контрудари на окремих ділянках фронту, - генерал Маломуж
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV