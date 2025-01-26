Тобто повторити свою мантру літа та зими 2024 року про фейкову нелегітимність Президента України. Але вчасно "забув" про це зараз, помітили?

Воєнний злочинець вирішив впровадити нову свою статеву фантазію — щодо ймовірної "нелегітимності" перемовин через відомий указ Зеленського № 679/2022.

Тобто дав зрозуміти, що готовий прийняти символічну жертву для початку перемовин — скасування Україною цього указу. Навіщо йому це?

Путін заходить з малого. Йому потрібні публічні політичні профіти, які б свідчили про символічний "прогин" України перед його волею. Якщо вимагати невизнання Зеленського — то це занадто нахабний хід, який, очевидно, зірве мирний трек.

А значить, в Кремлі вирішено було взяти участь у перемовній грі. Звертаю увагу, саме в грі, а не у справжніх переговорах з метою досягнення компромісу. Хоча гра у певний момент таки може перерости в більш предметну конструкцію. Наімовірніше, так і буде. Читайте також: Розмови про "швидкий мир" потрібні Росії

Відтак Зеленський виходить з поясненням природи появи того указу і, відверто кажучи, вибрав дуже екстравагантні тези.

Зеленський під час пресконференції із президенткою Молдови Санду говорить таке: указ був підписаний через вибудовування Путіним "каналів з сепаратистами, представниками інших держав щодо впливу на Україну... на мене безпосередньо... було багато тіньових політичних коридорів". Тому і було заборонено "будь-яким політичним діячам проводити ті чи інші переговори із російською стороною".

Попередній наратив Офісу Президента був таким: указ забороняє переговори із Путіним, а не Росією взагалі. Єрмак 12 жовтня 2024 року так прямо і сказав про це в ефірі єдиного телемарафону.

Весь цей період війни ніхто нічого про "тіньові політичні коридори" як причину появи указу, не згадується і те, що ця ідея ніким і ніколи не артикулювалась в інфопросторі.

Ба більше, тоді, у 2022-му, всі марафони та спікери влади пояснювати факт підписання Зеленським указу № 679/2022 від 30 вересня фактом анексії чотирьох областей України. Тоді не звучала аргументація про перекриття "тіньових політичних коридорів". Навіщо було приховувати ці тези тоді, в них на той час не було нічого ризикованого для влади? І чому вони виринають лише сьогодні? Читайте також: Путін — щур, який забивається в куток і чекає

30 вересня в Георгіївській залі Кремля Путін підпише незаконний договір про прийняття чотирьох українських областей до складу РФ після організації псевдореферендумів.

Саме в той день, 30 вересня 2022 року, відбулось засідання РНБО України, де розглядалось питання реагування на анексію та указ про заборону вести переговори із Путіним був відповіддю України у зв'язку з цього діями, що порушували міжнародне право та суверенітет держави. На засіданні доповідали Литвиненко (СЗР), Малюк (СБУ), Буданов (ГУР МО). На засіданні РНБО дійсно порушували питання гібридних загроз для України і Європи, але ж головний момент.