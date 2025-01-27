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Польща застерігає від відновлення постачання газу з Росії, а Туреччина пропонує ЄС допомогти замінити його транзит з України. Акценти світових ЗМІ 27 січня

Андріана Стахів
27 січня, 2025 понедiлок
11:29
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань тема постачання газу, зокрема Польща застерігає перед відновленням постачань з Росії будь-коли, тим часом Туреччина пропонує ЄС допомогти замінити транзит газу з України

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 27 січня.

Польща застерігає від відновлення постачання газу з Росії

постачання газу

Президент Польщі заявив, що газові потоки з Росії до Західної Європи ніколи не повинні бути відновлені, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди. Він також сказав BBC, що газопроводи "Північний потік", які не використовуються з 2022 року, "повинні бути демонтовані".

За його словами, це означатиме, що такі країни, як Німеччина, не піддадуться спокусі відновити російські поставки, щоб підтримати власну економіку, яка перебуває у скрутному становищі.

"Я можу лише сподіватися, що європейські лідери засвоять уроки з російської агресії проти України, і що вони проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати прокачування газу через цей трубопровід", – додав Дуда.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Польщі наполягав на тому, що економічні санкції проти Росії працюють, і європейські країни повинні протистояти тиску з боку компаній щодо відновлення ділових зв'язків.

Північний потік 1 був закритий у 2022 році, а Північний потік 2 ніколи не використовувався після вторгнення в Україну. Обидва газопроводи були пошкоджені вибухами у 2022 році.

Ціни на газ у Європі різко зросли після закриття, і в останні місяці політики з ультраправої німецької партії AfD запропонували відновити роботу газопроводу "Північний потік".

"Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" повинні бути демонтовані, – підкреслює Анджей Дуда. – Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з енергетичної точки зору, з військової точки зору, але це також величезна економічна загроза, тому що це означає домінування Росії над Європою в економічному сенсі".

Що ж до перспективи укладення угоди між Україною та Росією після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, Дуда наголосив, що жодні мирні переговори не можуть відбутися без участі України.

"Я кажу це як президент Республіки Польща, як сусідня з Україною держава, а також як президент країни, яка сама має дуже важкий історичний досвід, наголошує польський президент. Я говорю тут і маю на увазі Другу світову війну і Ялту, де ми не були включені в ті переговори, де певні домовленості були досягнуті поза нашими головами, а потім ми опинилися за залізною завісою, де майже 50 років ми були частиною радянської сфери впливу".

Дуда також заявив, що було б "порушенням міжнародного права" дозволити Росії утримувати територію, яку вона окупувала в Україні.

Він також акцентував на тому, що не можна дозволити Росії виграти цю війну. Разом із тим Дуда очікує на перші кроки, які у цьому напрямку робитиме Трамп.

Туреччина пропонує ЄС допомогти замінити транзит газу з України

Туреччина . Посольство в Україні в Києві

Анкара прагне нових енергетичних переговорів у Брюсселі на тлі прагнення до тісніших зв'язків з ЄС, пише Politico.

Туреччина розпочинає дипломатичні зусилля з метою відновлення енергетичних переговорів з Європейським Союзом, розглядаючи перспективу стати основним постачальником природного газу, після того, як попередні переговори були зірвані через напруженість у відносинах з Кіпром, зазначає видання.

У неділю посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакджи в коментарі виданню Politico заявив, що енергетична співпраця буде поставлена на перше місце в порядку денному в рамках запланованого потепління відносин, яке включатиме торгівельні переговори і політичну співпрацю щодо воєн у Східній Європі та на Близькому Сході.

"У нас є Південний газовий коридор, сказав Каймакджи. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, що надходить переважно з Азербайджану і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал там".

Свого часу, у 2019 році, переговори на високому рівні щодо торгівлі енергоресурсами між Туреччиною та ЄС були призупинені. Тоді лідери блоку заявили, що зустрічі "поки що" не відбуватимуться через суперечку між Анкарою та країною-членом ЄС Кіпром щодо прав на буріння газових свердловин у Середземному морі.

За словами Фарука Каймакджи, наразі лише Кіпр виступає проти відновлення діалогу з цього питання.

Окрім транзиту азербайджанського газу та експорту власних внутрішніх запасів, Туреччина імпортує паливо з Росії через трубопровід "Турецький потік", прокладений дном Чорного моря. Після того, як 1 січня закінчився термін дії угоди Кремля з Україною, підводний газопровід є єдиним маршрутом, що залишився для Москви для постачання енергоносіїв до Європи.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має давню амбіцію перетворити свою країну на регіональний "хаб" для газу, інтегруючи імпорт з сусідніх країн і збільшуючи видобуток у своїх прибережних водах, зауважує Politico.

"Після завершення українсько-російської угоди на початку року "Турецький потік" набуває набагато більшого значення, каже аналітик з питань енергетики Німецького фонду Маршалла в Брюсселі Кадрі Тастан. Ціна на газ все ще залишається проблемою для ЄС, і тому позиція Туреччини стає набагато сильнішою".

Угорщина і Словаччина наполягають на тому, що вони втратять від припинення постачання російського газу через Україну, попри думку Європейської комісії, що це не створило жодних проблем з постачанням.

У п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати продовження всієї системи санкцій ЄС проти Росії, якщо Київ не погодиться на відновлення маршруту.

"Ми не дозволимо їм заробляти додаткові мільярди на нашій крові", – говорив у грудні Володимир Зеленський.

Однак у суботу він оголосив, що Київ відкритий до перспективи транспортування азербайджанського газу через свої трубопроводи за умови, що Москва не отримуватиме від цього прибутку.

Теги:
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Росія
Польща
політика
газ
Туреччина
Війна з Росією
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