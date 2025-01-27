Макрон має найменшу підтримку французів протягом президентства, - опитування

Про це свідчать результати щомісячного барометра Ifop, проведеного для Le Journal du dimanche.

"Макрон б'є рекорди непопулярності. В останній хвилі опитування лише 21 відсоток французів сказали, що вони задоволені його діями. Іншими словами, 79 процентів - незадоволені», - повідомляє видання.

Його рейтинг падає нижче рівня, досягнутого під час кризи "жовтих жилетів" на початку 2019 року. Макрон втрачає 10 пунктів популярності серед людей похилого віку та пенсіонерів, вони є його найсильнішою електоральною базою.

З усіх президентів лише Франсуа Олланд восени 2014 року мав гірший антирейтинг, а саме 13%.

Опитування проводилося онлайн з 15 по 23 січня 2025 року, з вибіркою 2 001 особа, квотним методом, що репрезентує населення Франції віком від 18 років та старше.

У жовтні цей показник склав - 22% французів.