Макрон має найменшу підтримку французів протягом президентства, - опитування
Президенту Еммануелю Макрону довіряє 21 відсоток французів. Це найнижчий показник з моменту обрання на перший термін у 2017 році
Про це свідчать результати щомісячного барометра Ifop, проведеного для Le Journal du dimanche.
"Макрон б'є рекорди непопулярності. В останній хвилі опитування лише 21 відсоток французів сказали, що вони задоволені його діями. Іншими словами, 79 процентів - незадоволені», - повідомляє видання.
Його рейтинг падає нижче рівня, досягнутого під час кризи "жовтих жилетів" на початку 2019 року. Макрон втрачає 10 пунктів популярності серед людей похилого віку та пенсіонерів, вони є його найсильнішою електоральною базою.
З усіх президентів лише Франсуа Олланд восени 2014 року мав гірший антирейтинг, а саме 13%.
Опитування проводилося онлайн з 15 по 23 січня 2025 року, з вибіркою 2 001 особа, квотним методом, що репрезентує населення Франції віком від 18 років та старше.
У жовтні цей показник склав - 22% французів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.31
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.34
- Актуальне
- Важливе