У Нідерландах з музею викрали коштовності румунських царів 450 року до н. е.

Про це повідомили на сайті музею.

У ніч проти 25 січня з історичного музею Дренте в Ассені, Нідерланди, викрали чотири археологічні експонати: шолом з румунського Коцофенешті (бл. 450 року до н. е.) та три браслети дакійських царів (50 рік до н.е.), що були частиною виставки "Дакія — імперія золота та срібла". Експонати належать колекції національного музею історії Румунії у Бухаресті.

Фото: drentsmuseum.nl

Близько 03:45 до поліції надійшло повідомлення про вибух. На місці події з’ясувалося, що до приміщення вдалося проникнути шляхом злому дверей за допомогою вибухівки.

"Це темний день для музею Дренте в Ассені та національного історичного музею Румунії в Бухаресті. Ми дуже шоковані подіями минулої ночі в музеї. За 170 років його існування такого масштабного інциденту ще не було. Це також викликає у нас величезний сум через наших колег у Румунії. Поліція проводить розслідування, ми чекаємо результатів", - зазначив генеральний директор музею Дренте Гаррі Тупан.

Як прокоментував мер Ассена Марко Аут, після злочину він провів розмову з королівським уповноваженим і його заступником, які прибули на місце події. Наразі працює кілька міністерств, зокрема і міністр закордонних справ.

"Як і інші, я шокований. Я, звісно, співчуваю власнику цих творів, музею в Бухаресті, Румунія. Ассен і музей Дренте тісно пов’язані між собою, тому я співчуваю співробітникам і керівництву музею", - заявив Марко Аут.

Вибухом було пошкоджено приміщення музею. Ніхто не постраждав, наразі нікого не заарештовано. Поліція має кількох підозрюваних та вживає заходів для встановлення місцеперебування як підозрюваних, так і викрадених шедеврів. До цього слідча група також вирішила залучити Інтерпол. Наразі музей Дренте закритий.