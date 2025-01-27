Вийшов трейлер воєнного трилера Сергія Касторних "Мишоловка"

Трейлер представили на YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.

3 квітня в українському кінопрокаті стартує показ трилера "Мишоловка" Сергія Касторних, відомого за фільмами "Мирний 21", "Як там Катя?". Режисер, який нині боронить Україну у лавах ЗСУ, також виступив і сценаристом стрічки.

"Мишоловка" розповідає про Антона, який вперше опиняється в зоні бойових дій, у бліндажі, вхід в який завалює від прямого влучання снаряда. Він приходить до тями з численними травмами, на самоті, ув'язнений під землею в кількох квадратних метрах, без виходу. Герой використовує всі доступні засоби й ресурси, щоб вибратися зі смертельної пастки. Попри страх і біль, Антон мобілізує всі свої сили, використовує кожен доступний інструмент і краплю винахідливості, щоб вирватися з цього підземного полону.

Головну роль виконав Юрій Кулініч, відомий за фільмами "Королі репу", "Погані дороги", "Носоріг". Також в акторському складі - Ремі (щур), Ганна Бірзул, Андрій Ісаєнко, Назар Грабар та інші.

Кінострічка розповідає про особистісні межі, які готова перейти людина під час війни задля власного виживання, про мотивацію боротися навіть у безнадійній ситуації.