Як Хорватія перемогла у інформаційній війні: в УКУ покажуть фільм Еспресо
У четвер, 30 січня, в Українському католицькому університеті відбудеться кінопоказ та обговорення документального фільму “Перемога Хорватії у війні за незалежність - інформаційний вимір”
Фільм створений Goomba Production Studio (Наталя Гумба (Іщенко) та Сергій Моругін) спільно з телеканалом "Еспресо" і розповідає про досвід боротьби хорватів із ворожою пропагандою.
Якою є інформаційна складова війни? Як боротися з ворожою пропагандою і чого українці можуть навчитися завдяки досвіду Хорватії?
В обговоренні візьмуть участь його автори, українські і хорватські експерти, представники УКУ.
Про досвід Хорватії розповість Гордан Акрап, помічник ректора Університету оборони та безпеки “Д-р Франьо Туджман”.
Вхід вільний за умови попередньої реєстрації:
https://forms.gle/iRbVPHgxYmBNyNCQ9
Початок о 17:00.
Адреса: Центр Шептицького, вул. Стрийська, 29, Велика зала (002 аудиторія).
У 90-х минулого століття Хорватія зіткнулася з жорстокою агресією з боку Сербії та Югославії: військовий наступ та окупацію території супроводжувала інформаційна кампанія з активним розповсюдженням фейків та відвертою маячнею.
Попри велику кількість дезінформації з боку ворога, успіх на інформаційному напрямку війни став однією із складових хорватської перемоги.
"Досліджуючи фейки і дезінформацію у сербсько-хорватській війні, ми несподівано відкрили не тільки схожість, а іноді й абсолютне співпадіння з темами і методами, які використовує росія проти України сьогодні", - зазначає авторка фільму Наталя Іщенко.
"Документальні проєкти на актуальні теми - серед пріоритетних напрямів розвитку для телеканалу "Еспресо". Досвід Хорватії - успішний приклад перемоги над агресором, який переважав чисельно і здавався сильнішим. Цей фільм - унікальна можливість ознайомитись з інформаційною складовою хорватської перемоги, яка доповнювала успіхи на фронті: під таким кутом зору "хорватський кейс" ще не розглядали. А ще, разом з авторами фільми наші глядачі можуть зробити висновки, чи на повну використовує Україна свій інформаційний арсенал", - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка "Еспресо".
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