Як Хорватія перемогла у інформаційній війні: в УКУ покажуть фільм Еспресо

Фільм створений Goomba Production Studio (Наталя Гумба (Іщенко) та Сергій Моругін) спільно з телеканалом "Еспресо" і розповідає про досвід боротьби хорватів із ворожою пропагандою.

Якою є інформаційна складова війни? Як боротися з ворожою пропагандою і чого українці можуть навчитися завдяки досвіду Хорватії?

В обговоренні візьмуть участь його автори, українські і хорватські експерти, представники УКУ.

Про досвід Хорватії розповість Гордан Акрап, помічник ректора Університету оборони та безпеки “Д-р Франьо Туджман”.

Вхід вільний за умови попередньої реєстрації:

https://forms.gle/iRbVPHgxYmBNyNCQ9

Початок о 17:00.

Адреса: Центр Шептицького, вул. Стрийська, 29, Велика зала (002 аудиторія).

У 90-х минулого століття Хорватія зіткнулася з жорстокою агресією з боку Сербії та Югославії: військовий наступ та окупацію території супроводжувала інформаційна кампанія з активним розповсюдженням фейків та відвертою маячнею.

Попри велику кількість дезінформації з боку ворога, успіх на інформаційному напрямку війни став однією із складових хорватської перемоги.

"Досліджуючи фейки і дезінформацію у сербсько-хорватській війні, ми несподівано відкрили не тільки схожість, а іноді й абсолютне співпадіння з темами і методами, які використовує росія проти України сьогодні", - зазначає авторка фільму Наталя Іщенко.

"Документальні проєкти на актуальні теми - серед пріоритетних напрямів розвитку для телеканалу "Еспресо". Досвід Хорватії - успішний приклад перемоги над агресором, який переважав чисельно і здавався сильнішим. Цей фільм - унікальна можливість ознайомитись з інформаційною складовою хорватської перемоги, яка доповнювала успіхи на фронті: під таким кутом зору "хорватський кейс" ще не розглядали. А ще, разом з авторами фільми наші глядачі можуть зробити висновки, чи на повну використовує Україна свій інформаційний арсенал", - коментує Анастасія Равва, генеральна продюсерка "Еспресо".