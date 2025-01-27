Підприємства втрачають до 50% робочого часу: бізнес просить уряд змінити систему оповіщення про тривоги

Відповідний лист Європейська бізнес-асоціація надіслала Міністерству економіки та МВС.

ЄБА зазначила, що чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні. За даними Асоціації, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу, що призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

На думку бізнесу, запровадження локалізованої системи оповіщення дасть змогу працювати підприємствам, які не перебувають у безпосередній зоні ризику, й зміцнить фінансову стабільність компаній.

Водночас у ЄБА переконані, що підприємства, для яких лунатимуть сигнали повітряної тривоги, повинні дбати про безпеку співробітників.

"Для бізнесу безпека людей завжди була і залишається першочерговим пріоритетом. Зупинка виробничих процесів на час тривог є необхідним заходом для мінімізації ризиків для життя і здоров’я співробітників. Тому надзвичайно важливо, щоби бізнес відповідально дотримувався рекомендацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо організації роботи під час повітряних тривог, а Національна поліція України та місцеві військові адміністрації забезпечували контроль за їхнім виконанням", - ідеться у листі.

ЄБА пропонує уряду напрацювати рішення, яке збалансовано врахує інтереси бізнесу та суспільства, сприятиме стабільній діяльності підприємств, при цьому зберігатиме фокус на безпеці працівників.