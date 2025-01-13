Повітряна тривога на Черкащині буде оголошуватися по районах: що відомо

Про це розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає Громадське.

Новий механізм повітряної тривоги

Посадовець пояснив, що ця ініціатива стала результатом тісної співпраці місцевої влади з Повітряним командуванням Збройних Сил України та Міністерством внутрішніх справ. За його словами, велика територія Черкащини, протяжність якої перевищує 250 км, вимагала перегляду підходів до оголошення тривог. Якщо раніше тривогу оголошували для всієї області навіть коли загроза була лише в окремих районах, то тепер це буде більш диференційовано - по районах. Це дозволить зменшити негативний вплив на роботу навчальних закладів та інших установ.

"Завдяки співпраці Повітряного командування Збройних Сил та нашого Міністерства внутрішніх справ ми досягли такого розуміння, що одночасно оголошувати тривогу на території всієї області, коли йде проліт лише маленьким краєм з однієї чи з іншої сторони, є недоцільним. Оскільки область має досить велику територію та протяжність, ми дійшли висновку, що можемо попрацювати, попри те, що війна диктує нам свої умови. Маємо пристосовуватися до цих умов і працювати над тим, щоб якомога більше дати можливостей працювати і для нашого бізнесу, і, саме головне, для наших освітніх закладів та закладів охорони здоров'я, коли є така можливість, і функціонувати повним чином", - зазначив Ігор Табурець.

Очільник ОВА наголосив, що цей проєкт є пілотним, і наразі буде діяти лише в межах Черкаської області, де диференціація тривог застосовуватиметься залежно від локальних загроз, зокрема атак безпілотників. У разі, якщо повітряна загроза зачіпатиме лише окремі території, на інші райони тривога поширюватися не буде. Це дозволить не переривати навчальний процес чи економічну діяльність в інших частинах області.

"Особливо це стосується, звісно, діток. Коли ми кажемо, що у нас дуже багато дошкільних закладів, навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які реагують на ці тривоги, то, мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що якість навчання падає.

Таким чином, завдяки нашій спільній співпраці, ми опрацювали таку можливість. І саме з ініціативи Міністерства внутрішніх справ та командувача Повітряних сил ми реалізуємо цей пілотний проєкт, який, як правильно ви зазначили, починається з сьогоднішнього дня тут, на Черкащині. І будемо сподіватися, що саме таким чином ми зможемо відпрацювати його настільки досконало, щоб і ризики, які пов'язані з тривогами, і доцільність цих тривог були адекватними та пропорційними", - додав Табурець.

Моніторинг нововведень

В рамках пілотного проєкту Черкащина буде моніторити ефективність такого підходу. В разі успіху, система може бути розширена і на інші області, зокрема Київщину, де проблема повітряних тривог також є надзвичайно актуальною.

"Ми проаналізували, що у нас така велика протяжність і є 4 райони, тому почали з диференціації по районах. Це не стосується ракетних тривог, які загрожують всій території, всій Україні, або коли вся область підпадає під радіус дії тої чи іншої ракети.

Це стосується виключно ударних безпілотних літальних апаратів ворога, які можуть пролітати частково над територією однієї громади, умовно кажучи, а вся решта громад вимушена перебувати в укриттях на відстані 200-250 кілометрів від того об'єкта, який пролітає. Тому ми зараз цей пілотний проєкт спільно з Міністерством і Збройними силами реалізовуємо по районах.

Якщо нам вдасться, умовно кажучи, це зробити в сенсі відповідальності, в сенсі того, чи зможе так детально аналізувати повітряний простір Повітряне командування, відповідно до того, як сигнали будуть розподілятися по районах, ми будемо вже робити висновки, наскільки ми можемо це, як кажуть, розповсюджувати більш детально".

За словами Табурця, питання масштабування досвіду Черкащини будуть вирішувати відповідні компетентні органи, зокрема Міністерство внутрішніх справ і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Це питання компетенції Міністерства внутрішніх справ, зокрема Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони, як головні системники в системі цивільного захисту, мають такі рішення визначати і приймати, ну і командування Повітряних сил.

Попередньо, коли ми обговорювали, розглядалося, по меншій мірі, три області. Я не буду називати решту, щоб не забігати наперед, але ми в цьому сенсі вже розпочали, і будемо сподіватися, що він буде вдалим і що, незважаючи на війну, все-таки виграють і населення і всі ми", - підсумував Ігор Табурець.

