Зволікання Заходу з наданням Україні зброї призвело до зміни ситуації на фронті, – Залужний

Про це він написав у колонці для "Української правди".

"Доки Захід продовжував боятися "червоних ліній" Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої ще попереду. На фронті з'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними й змінять глобальну безпеку майбутнього", - висловився колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії.

Він закликав демократичний світ перейматися тим, чи обмежиться ця війна лише Україною.

Залужний констатував, що диктаторський режим більш пристосований до війни, тому що він може відправити мільйони людей копати окопи й виробляти снаряди.

"За диктатури, мабуть, ніхто не посміє ухилитися від мобілізації. Диктаторські режими вміють мобілізовувати всі ресурси на ведення війни", - написав він.

Але такі режими, на думку колишнього головкома, "не можуть не припускатися помилок, й історія це підтверджує".

"Там, де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Тому для Гітлера рішення про напад на СРСР згодом стане фатальним. Ухвалення Путіним рішення про напад на Україну у 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям", – резюмував Залужний.