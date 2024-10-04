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Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї

Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
18:18
Світ НАТО, Єнс Столтенберг

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг шкодує про те, що Україна не отримала достатню кількість зброї перед повномасштабним вторгненням РФ та одразу після його початку

Зміст

Про це він сказав FT.

Столтенберг розповів, що після початку великої війни в Україні зосередився на таких напрямах роботи, як підтримка допомоги Україні, інформування західної громадськості про загрозу з боку путінського режиму та уникнення ядерної війни між РФ і НАТО. Останнє вочевидь заважало реалізації перших двох завдань, зазначає видання.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і бачу набагато чіткіше, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю, швидше, після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", – сказав колишній генсек Альянсу.

За його словами, надання летальної зброї Україні було доволі дискусійним питанням, адже більшість членів НАТО побоювалися наслідків такого рішення.

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило Росії робити те, що вони зробили", – резюмував Столтенберг.

  • У вівторок, 1 жовтня, експрем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно розпочав роботу на посаді генерального секретаря НАТО, оголосивши підтримку України одним зі своїх пріоритетів.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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