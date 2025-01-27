"Тема дуже складна і не все можна говорити публічно": нардеп Цимбалюк розповів про результати роботи ТСК щодо облаштування фортифікаційних споруд

Про це розповів народний депутат України Михайло Цимбалюк в етері Еспресо.

"Ми рекомендували Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію для більш глибокого дослідження ситуацій, пов'язаних з будівництвом фортифікацій. Є певні позитивні результати. Ми ухвалили рішення, яке підтримало керівництво Міністерства оборони, що в державі існує військова структура, яка відповідає за планування, проєктування, будівництво та експлуатацію всіх інженерних споруд – Державна спеціальна служба транспорту, яку очолює генерал з бойовим досвідом. Зараз вони активно займаються цими питаннями", - розповів він.

Раніше, з 2022 року, фортифікаційні споруди будувалися різними структурами, починаючи з територіальних громад, де проходили бої, і закінчуючи обласними військовими адміністраціями різних областей. У 2023 році фінансування вже виділялося з державного бюджету, що є позитивним, але не було підрядників, які мали досвід і бажання працювати в складних умовах.

"На Харківщині фортифікації будували підрядники з декількох областей, і, на жаль, там загинули цивільні люди. Більше 20 будівельників загинули, отримали поранення, і майже 50 одиниць транспорту були втрачені. Держава так і не відшкодувала збитки цим підрядним організаціям. Ми також досліджували вартість фортифікацій, яка була різною. Зараз проводяться експертизи, є ряд кримінальних проваджень, але жодної справи ще не скеровано до суду, оскільки потрібні серйозні дослідження", - сказав Цимбалюк.

Будівельні матеріали на Харківщину або Запорізьку область іноді доставлялися з західної частини країни, що створювало додаткові логістичні витрати. Сьогодні це все відрегульовано. Міністерство оборони підготувало спеціальні державні стандарти для будівництва фортифікацій, зазначив нардеп.

"Тема дуже складна і не все можна говорити публічно, оскільки ворог також відслідковує такі речі. Командир військового підрозділу, який буде нести службу, замовляє будівництво фортифікацій, визначаючи необхідну кількість об'єктів і техніки. Фортифікаційні споруди різні за масштабами і вартістю, залежно від місцевих умов. Сьогодні існує система, але іноді навіть якісно збудовані фортифікаційні споруди не встигають зайняти наші військові, оскільки ворог знищує їх або захоплює території. Важливо маневрувати і обслуговувати раніше збудовані укріплені території, оскільки без особового складу вони приходять в непридатність через кліматичні умови та інші фактори", - резюмував він.