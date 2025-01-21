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Уряд оновив механізм обліку й обслуговування прифронтових фортифікацій

Юлія Юліна
21 січня, 2025 вiвторок
17:14
Війна з Росією на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Оборонні споруди для прифронтових територій України протягом місяця мають бути передані в управління Міноборони й закріплені за балансоутримувачами

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Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 21 січня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що торік держава виділила на оборонні споруди понад 46 млрд грн.

"Продовжуємо посилювати державу на всіх напрямках. Зокрема, модернізуємо механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення. Тепер, згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами", - поінформував Шмигаль.

Своєю чергою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 21 січня повідомив, що перевірив перебіг будівництва фортифікацій в області, однак не став розкривати деталей.

"Під час виїздів до районів обов’язково відвідую фортифікації. На будівництві – і сьогодні. Оглянув, як просуваються роботи. Поспілкувався з військовими щодо першочергових потреб. Наразі все рухається згідно із затвердженим планом. Ресурсів вистачає. Деталі – не на загал", - написав він.

Читайте також: Чому і як Київ взявся розбудовувати фортифікації на третьому році повномасштабної війни. Пояснюємо

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
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