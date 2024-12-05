Фортифікації на Харківщині готові на 99,9%, – Шмигаль
На будівництво фортифікацій на Харківщині було додатково виділено 6 млрд грн. Станом на зараз оборонні споруди в області готові на 99,9%
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який 5 грудня перебуває з робочим візитом на Харківщині.
За його даними, в області побудовано й облаштовано майже 800 опорних пунктів.
"Міністерству оборони надано доручення, аби всі фортифікації були обладнані дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесені, робота виконана", - поінформував очільник уряду.
При цьому він зазначив, що однією з програм, яка потребує особливої уваги, є розмінування, адже Харківщина – одна з найбільш забруднених мінами областей.
"Наразі над розмінуванням тут працюють близько 320 саперів різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування. Окрім того, в області нараховується ще близько 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій", - повідомив Шмигаль.
Він також закликав аграріїв Харківської області скористатися перевагами ринку гуманітарного розмінування, завдяки якому вони можуть отримати 100% компенсації за очищення своїх ділянок від вибухонебезпечних предметів.
- У вересні Шмигаль повідомляв, що фортифікації для Миколаївщини готові на 100%.
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