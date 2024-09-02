Уряд компенсовуватиме фермерам 100% вартості розмінування сільгоспземель

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для тих агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. Я розумію, що, працюючи в умовах обстрілів, ускладненої логістики, важко знайти додаткові кошти, щоб повернути до використання ще кілька сотень гектарів землі, яка зараз простоює замінованою. Тому оплату таких послуг бере на себе держава, щоб фермери, які візьмуть участь у програмі, вже наступного сезону змогли сіяти й збирати урожай на очищених ділянках", – зазначила очільниця відомства Юлія Свириденко.

У Мінекономіки також зазначили, що в бюджеті закладено 3 млрд грн на програму компенсацій. Окрім того, в Україні зареєстровано 51 оператора протимінної діяльності.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджено забрудненість або ймовірну забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають бути поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону, наголосили у відомстві.

Верифікацію поданих аграріями заявок через Державний аграрний реєстр здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він також оголошує на Prozorro аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному з державних банків-учасників програми.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.