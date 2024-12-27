Фортифікації для Запорізької області готові на 100%, – Шмигаль

Про це він сказав на виїзному засіданні уряду 27 грудня.

"Як і всюди у прифронтових регіонах, один із ключових пріоритетів для нас — це будівництво фортифікаційних споруд. Цього року уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби. Стан виконання робіт складає 100%", - заявив Шмигаль.

За його словами, було підготовлено 358 військових опорних пунктів, а також сотні кілометрів оборонних ліній.

"Стан будівництва та експлуатація фортифікаційних споруд залишається на постійному контролі уряду", - наголосив прем'єр.

Він додав, що Запорізька область має особливе значення для оборони та економіки держави.

У вересні Шмигаль повідомляв, що фортифікації для Миколаївщини готові на 100%.

Пізніше він повідомив, що на будівництво фортифікацій на Харківщині було додатково виділено 6 млрд грн. Станом на 5 грудня оборонні споруди в області були готові на 99,9%.

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