Кишинів надасть самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг
Кишинів надасть самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі. Також допомогу регіону надасть Євросоюз
Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на пресконференції 27 січня, передає NewsMaker.
"Хочу звернутися до наших співгромадян на Лівобережжі. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу — 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі", - сказав він.
За його словами, Євросоюз також надасть €30 млн на закупівлю природного газу, який використають для виробництва електроенергії на Молдавській ДРЕС для Правого берега за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.
"Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості усієї країни. По суті Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпека всім нам. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, створені не нами, можна вирішити завдяки спільним зусиллям", - заявив Речан.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.
17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.
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