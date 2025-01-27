"Контакти з новою адміністрацією не розпочалися": МЗС РФ про можливу телефонну розмову Путіна та Трампа
Заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що наразі телефонна розмова очільника Кремля Володимира Путіна й американського президента Дональда Трампа не запланована й ніяких домовленостей стосовно неї немає
Про це пише Интерфакс.
"А вона (розмова) не запланована. Немає ніякої домовленості, немає ніякого розуміння з цього приводу", - сказав Рябков журналістам.
Він також підкреслив, що контакти Москви з Вашингтоном здійснюються через посольства, а не безпосередньо з членами нової американської адміністрації.
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"Контакти з новою адміністрацією не почалися, і все те, що у нас відбувається у плані діалогу з Вашингтоном, здійснюється через посольства, як і раніше. Якщо під контактами розуміти прямі виходи на членів нової адміністрації США, то цього немає", - додав заступник міністра закордонних справ.
- 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов.
- Путін 20 січня оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
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