"Контакти з новою адміністрацією не розпочалися": МЗС РФ про можливу телефонну розмову Путіна та Трампа

Про це пише Интерфакс.

"А вона (розмова) не запланована. Немає ніякої домовленості, немає ніякого розуміння з цього приводу", - сказав Рябков журналістам.

Він також підкреслив, що контакти Москви з Вашингтоном здійснюються через посольства, а не безпосередньо з членами нової американської адміністрації.

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"Контакти з новою адміністрацією не почалися, і все те, що у нас відбувається у плані діалогу з Вашингтоном, здійснюється через посольства, як і раніше. Якщо під контактами розуміти прямі виходи на членів нової адміністрації США, то цього немає", - додав заступник міністра закордонних справ.