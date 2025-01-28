Виглядає як боротьба впливів через невпорядкованість закупівлі зброї, - Княжицький про скандал довкола АОЗ

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Міністра оборони пропонує президент і затверджує Верховна Рада. Він відповідає за оборону, а не його окремі структурні підрозділи. Через те структурно не може бути так, щоб міністр не міг змінити керівника свого ж структурного підрозділу, який врешті-решт відповідає за перемогу. А що є критерієм успішності цього керівника? - Задоволення Збройних сил. Коли в комітет приходять представники Генерального штабу і висловлюють своє незадоволення поставками зброї, значить, в цього керівника є проблеми. Інша справа, що сама ця структура, система поставок зброї і закупок зброї з одного боку є засекреченою, таємною, тому що ми не можемо ворогу видавати всю інформацію. Разом з тим вона має бути убезпечена від корупції і різноманітних негативних впливів, які ми бачили раніше. Тут в мене немає в цьому жодних сумнівів", - сказав він.

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Микола Княжицький зазначив, що для нього ця ситуація виглядає ганебною і з боку АОЗ, і з боку Міноборони. Він зауважив, що Міністерство оборони не мало допустити такої ситуації, ба більше: мало її передбачити і проводити кращу комунікацію. А також пояснювати, чому саме воно незадоволене роботою агентства, які пропозиції має щодо її покращення і які механізми запровадити.

"Таких пояснень було замало. Але коли люди, які не мають жодної відповідальності ні перед парламентом, ні перед армією, говорять, що має бути так, а не інакше, і міністр не може на це вплинути, це не є нормальна ситуація. Через те, мені близька позиція послів G7, які вчора, наскільки мені відомо, зустрічалися спочатку з керівницею, чи колишньою керівницею, чи теперішньою, там треба розбиратися, АОЗу і з міністром оборони і зробили заяву, що треба якомога швидше припинити цей конфлікт і налагодити максимально швидкі поставки озброєнь в армію. Це наше головне завдання", - вважає нардеп.

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Він наголосив, що всі мають сконцентруватися на забезпеченні армії, а не поливати одне одного брудом.

"Люди, які вчора розповідали, що кращого від цього міністра не може бути і кращої кандидатури, сьогодні розповідають, що він найгірший, хто тільки може бути. І те саме говорять про менеджерку АОЗ, яку раніше вихваляли, а тепер кажуть, що вона не може працювати. І сперечаються, хто кращий, при тому, що якихось конкретних звинувачень в корупції з двох боків немає. Це виглядає як боротьба впливів, амбіцій через невпорядковані механізми закупівлі зброї. Сподіваюся, що міністерство зробить висновки з цього і налагодить ефективну механізми забезпечення Збройних сил України зброєю без корупційних проявів", - резюмував Микола Княжицький.

Що передувало

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про кадрові зміни та перезапуск наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) через "провалену роботу". Зокрема, Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також повідомив, що Міноборони не продовжуватиме контракт з чинною директоркою АОЗ Мариною Безруковою.

"Директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум", – наголосив Умєров.

Жумаділов наразі є гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Своєю чергою 25 січня Агенція оборонних закупівель повідомила, що, попри рішення міністра оборони Рустема Умєрова, продовжить свою роботу під керівництвом Марини Безрукової. Наглядова рада АОЗ уклала з нею новий контракт на рік.

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони закликає РНБО і політичне керівництво держави "негайно втрутитись" у ситуацію з директором Агенції оборонних закупівель (АОЗ)