Украй важливо, щоб міністр оборони аргументував свої дії послам G7: Згурець про ситуацію довкола АОЗ
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ситуація довкола АОЗ може вплинути на ефективність роботи з європейськими партнерами
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Посли G7 зробили заяву, у якій закликали українську сторону розв'язати питання довкола Агенції оборонних закупівель (АОЗ), аби дотримуватися принципів належного врядування та рекомендацій НАТО. І це, як наголошують посли G7, є важливим елементом для збереження довіри з боку громадськості та міжнародних партнерів. Це свідчить про те, що ця заява фіксує важливість змін, які відбуваються в Україні навколо Агенції оборонних закупівель.
АОЗ - це державне підприємство, яке підпорядковане міністру оборони. Міністр оборони зараз відповідає за виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням Збройних Сил усім необхідним. Міністр оборони вважає, що АОЗ, а саме державне підприємство, яке очолює Марина Безрукова, за рік не справилося з тими завданнями, які ставилися з боку Міноборони. Безрукова, звісно, ці звинувачення відкидає", - пояснив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, з боку міністра оборони була ухвалена низка рішень, і Безрукову було замінено на Арсена Жумаділова. Але зараз ситуація несе ризики певного двовладдя. Наразі вкрай важливо, щоб міністр оборони поспілкувався з послами G7.
"Думаю, що це в його інтересах, аби довести свою аргументацію, чому він діє саме так. Своєю чергою, Наглядова рада виявилася не готовою швидко ухвалити відповідні рішення і не мала достатньо інформації щодо оцінки дій Безрукової. Наглядова рада пролонгувала контракт, намагаючись провести аудит, і за підсумками аудиту ухвалити рішення - чи змінювати, чи залишати керівницю АОЗ. Але за вимогами статуту керівник АОЗ має бути погоджений з міністром оборони", - зауважив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що міністр оборони мав претензії до Безрукової, але де-факто Наглядова рада пролонгувала контракт, який формально не потребував погодження, тому що йдеться про пролонгацію контракту, що де-факто був викликаний необхідністю провести аудит і за цей час розібратися.
"Наразі незрозумілі першопричини конфлікту між Умєровим і Безруковою. І ситуація може вплинути на ефективність роботи насамперед з європейськими партнерами, тому що, окрім грошей ($306 мільярдів), які законтрактовані на постачання озброєнь за цей рік, за минулий рік ми отримали щонайменше $500 мільйонів по лінії країн G7. І цей напрямок залишається вкрай важливим, тому що в нас виробничі потужності більші, аніж грошей для замовлення озброєння. Тому сподіваюся на більш жваву реакцію міністра оборони, пов'язану з появою цієї заяви", - резюмував Згурець.
- Посли країн "Великої сімки" закликали якнайшвидше врегулювати ситуацію навколо призначення керівництва Агенції оборонних закупівель.
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