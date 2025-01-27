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"Поки ми тут, перед нами щонайменше двічі знищили автомобіль за допомогою FPV-дрона": волонтер Радиш про ситуацію у Покровську

Марина Клюєва
27 січня, 2025 понедiлок
18:03
Війна з Росією Покровськ

Волонтер, голова ГО "Центр Об’єднаних Рішень" Ростислав Радиш розповів про ситуацію у Покровську: росіяни полюють за цивільними

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо. 

"Місто постійно обстрілюють зі сторони загарбників і в місті знаходитись дуже небезпечно, оскільки постійно літають дрони, російська армія постійно використовує FPV для того, щоб знищувати цивільні машини, машини військових, а також волонтерів. За час, поки ми тут, щонайменше двічі перед нами знищила автомобіль за допомогою FPV-дрона, і нам тільки чудом вдалося уникнути також ураження", - розповів він. 

Волонтер наголосив, що у місті немає можливості купити їжу, медикаменти чи корм для тварин. 

"Ми тут займаємось евакуацією цивільного населення і також для людей, котрі ще залишаються, готуємо продуктові набори, в самому місті купити або знайти їжу, також медикаменти, корм для тваринок надзвичайно важко. Обстріли йдуть постійно, буквально вчора росіяни запустила декілька мін по ринку, який знаходиться у Покровську і постійно намагаються бити і по цивільних об'єктах, і по будинках, тому обстріли йдуть постійно, росіяни знаходяться неподалік від міста", - сказав він. 

Ростислав Радиш зауважив, що росіяни цілеспрямовано знищують у Покровську інфраструктуру, аби унеможливити там життя цивільних. 

"Загалом росіяни використовують усі види озброєння в Покровську, від FPV-дронів, стрілецької зброї до мін, мінометів, ми чули касетні боєприпаси, ми чули вихід Градів по місту. Тобто росіяни цілеспрямовано знищують українське населення, зокрема ми сьогодні були в центрі, де допомагали цивільному населенню, і росіяни знищили там житлові будинки, котрі знаходились, торговельні центри, вони знищили державний університет, який знаходився там, тобто там, де можна було прийти купити їжу, або зробити пункти обігріву, вони також це знищили, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб тут залишились українці. Вони цілеспрямовано знищують всіх: від волонтерів до цивільного населення, до військових, і ситуація є дуже важкою", - зазначив волонтер.

  • Російська окупаційна армія в суботу, 25 січня, атакувала Покровськ Донецької області, внаслідок чого загинула 60-річна жінка. 
  • 26 січня російська окупаційна армія обстрілювала Покровськ на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, чотири отримали поранення.
  • З початку доби 27 січня на російсько-українському фронті зафіксували 82 бойових зіткнення. На Покровському напрямку російські окупанти провели 37 штурмів.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
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