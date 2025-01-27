У Defense Express припустили, яке озброєння Ізраїль може передати Україні

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

"Питання обговорювали, коли ЦАХАЛ, діючи на територіях Палестини та Лівану, захоплював великі кількості озброєння та боєприпасів іноземного виробництва. Це озброєння виробляли країни, які підтримують ХАМАС і "Хезболлу", передаючи їм зброю для використання у війні проти Ізраїлю. Цілком природно, що ця зброя може дістатися Україні, оскільки країнами, які озброювали противників Ізраїлю, є Росія та Іран. За різними підрахунками, таких озброєнь може бути від 80 тис. до 100 тис. одиниць. Йдеться про стрілецьку зброю, протитанкові ракетні комплекси у великих кількостях, різноманітні РСЗВ, мобільні установки на пікапи, гранатомети, міномети, мінометні міни тощо", - повідомив він.

Цілком ймовірно, що зброя відправлена на територію Польщі, звідки здійснюється постачання в Україну різноманітних видів озброєння. Рябих каже, що Україні, щонайменше, можуть передати протитанкові ракетні комплекси, такі як "Корнет", "Фагот" і "Малютка", що підсилять Сили оборони України.

"У ЗСУ вже є досвід використання таких систем. Ця зброя не буде зайвою у війську. Спочатку було розглянуто можливість поставити деякі з цих видів, як, наприклад, російські ПТРК "Корнет", на озброєння ЦАХАЛу, що часто відбувалося на практиці. Але більш раціональним варіантом є передача цієї зброї Україні. Таким чином, ця зброя буде використана проти тих, хто озброює ворогів Ізраїлю", - резюмував військовий експерт.