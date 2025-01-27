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Прибув з Москви перед повномасштабним вторгненням, аби "відвідати доньку": СБУ на Донеччині затримала російського агента ФСБ

Марія Науменко
27 січня, 2025 понедiлок
11:23
Війна з Росією

Служба безпеки України (СБУ) затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, який коригував удари російських військ по позиціям Сил оборони на Лиманському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, 56-річний громадянин Росії прибув в Україну з Москви кілька днів перед початком повномасштабного вторгнення під виглядом відвідування доньки у селищі Райгородок Краматорського району.

Після 24 лютого 2022 року агент лишався на території України і намагався не привертати уваги, проте улітку 2024 року він отримав завдання від ФСБ провести розвідку позицій українських сил на сході.

У його обов'язки входило обстеження місцевості поблизу передової, де він фіксував розташування укріплень і артилерії Збройних Сил України.

Отриману інформацію він узагальнював та періодично направляв російській спецслужбі для підготовки повітряних атак на позиції українських військ. Натомість ФСБ обіцяла своєму поплічнику здійснити його "евакуацію" до Москви.

Однак СБУ викрила російського агента, задокументувала його злочини та затримала, а також провела заходи для убезпечення позицій українських військ. 

Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Житомирі співробітники СБУ та Нацполіції на гарячому затримали двох російських агентів. Вони готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на номер 102.
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
ФСБ
втручання Росії
Донеччина
окупанти
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