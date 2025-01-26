Одеська письменниця Колтунова заявила, що представники ТЦК побили її сина: здійснюється службова перевірка

Про побиття свого сина Колтунова написала у Facebook.

"Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто і хоча в нього всі документи про те, що я його мати і його дружина інваліди 2 групи. Били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу", - заявила вона.

Колтунова стверджує, що у сина нібито виявили відламані три ребра, проколоту легеню ребром, крововилив у легеню, забій селезінки і струс мозку.

Реакція Одеського обласного ТЦК та СП

Зазначається, що у відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття Максима Колтунова наразі здійснюється службова перевірка.

"Створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування цього інциденту", - йдеться у дописі.

Там наголосили що вживають всі необхідні заходи для запобігання подібним інцидентам. З особовим складом нібито проводяться навчання з питань дотримання прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю.