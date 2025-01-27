Мирослав Маринович назвав суспільну проблему, на вирішення якої впливатимуть освітяни

33 вчителів інформатики із 20-ти шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей отримали дипломи про завершення інноваційної програми з підвищення кваліфікації в УКУ. Впродовж пів року педагоги вивчали новітні методики викладання STEM, Phyton та робототехніки, здавали іспити. Школи, які брали участь у проєкті забезпечать комплектами сучасного обладнання для кабінетів інформатики. Сертифікати на техніку вчителі уже отримали. Проєкт реалізує ГО «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького.

"У цьому проєкті вам давали не лише професійні знання, а й доповнювали тим, що можна назвати ціннісною формацією. І це надзвичайно важливо. Ми в УКУ в таких випадках говоримо, що правильна освіта має спиратися на два крила – віру й розум, тобто професійна освіта має бути доповненою ціннісною освітою. В нинішній Україні це не є самоочевидним", - наголосив Мирослав Маринович. На його думку, батьки є першими вихователями дитини, але не єдиними і виключними. Саме вчителі доповнюють професійну освіту етичним вишколом учнів чи студентів.

"Ми не сміємо й далі бути такими, якими були до 24 лютого 2022 року. Нам потрібні скрижалі нового закону нашого життя – нового суспільного договору, і його має задати «критична маса» тих, хто в пам’ять про невинно убієнних зречеться донедавнього безчестя. Ці зміни мають торкнутися і школи, яка має бути місцем, де ви свідчите про цінності, не нав’язуючи їх примусом. По ваших діях мають впізнавати, хто ви є. Коли свідчите своєю власною поведінкою, то стаєте зразком для наслідування", - пояснив Мирослав Маринович.

За його словами, оновлювати Україну слід на основі якісно іншої концепції управління державою і на основі нового «суспільного договору». А ці зміни мають вирости з нових ідей та з одвічних духовних цінностей. Тому сьогодні ми й мусимо наново переосмислювати їх.

"Ми всі є свідками того, як на наших очах встановилася довіра між волонтерами й воїнами нашої армії. Саме вони потягнули за той «шнурочок», яким розплутується увесь клубок: любов до ближнього, оперта на правду, породжує міжлюдську довіру, а та, у свою чергу, уможливлює міжлюдську солідарність, що стає живильною енергією солідарної суспільної дії. Для цього не треба йти військом на Київ чи громити палаци чиновників, натомість треба лише зазирнути у власну душу й відновити правильну ціннісну матрицю".

У своїй промові Мирослав Маринович закликав українців завжди обстоювати те, що вважаємо цінністю. Він процитував Блаженнішого Любомира Гузара: "Дайте людям вирости у свобод".

"Формуйте школярів так, щоб вони виростали у свободі. Щоб вони виростали у гідності, без якої немислима свобода, - акцентував дисидент. Але застеріг, важливо навчити молодь розрізняти свободу і вседозволеність, яка свободою не є. Адже свобода неможлива також без відповідальності", - наголосив він.

