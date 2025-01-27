Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна освіта Мирослав Маринович назвав суспільну проблему, на вирішення якої впливатимуть освітяни
Пресреліз

Мирослав Маринович назвав суспільну проблему, на вирішення якої впливатимуть освітяни

27 січня, 2025 понедiлок
11:46
освіта Мирослав Маринович

"Ви зараз формуєте тих, хто мінятиме країну через 10-20 років", - звернувся до вчителів відомий дисидент, радник ректора УКУ Мирослав Маринович. Дискусія освіту майбутнього відбулася в Українському католицькому університеті в межах інноваційного українсько-тайванського проєкту Leave no one behinde partnership

Зміст

33 вчителів інформатики із 20-ти шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей отримали дипломи про завершення інноваційної програми з підвищення кваліфікації в УКУ. Впродовж пів року педагоги вивчали новітні методики викладання STEM, Phyton та робототехніки, здавали іспити. Школи, які брали участь у проєкті забезпечать комплектами сучасного обладнання для кабінетів інформатики. Сертифікати на техніку вчителі уже отримали. Проєкт реалізує ГО «Всеукраїнський демократичний форум» за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького.

"У цьому проєкті вам давали не лише професійні знання, а й доповнювали тим, що можна назвати ціннісною формацією. І це надзвичайно важливо. Ми в УКУ в таких випадках говоримо, що правильна освіта має спиратися на два крила – віру й розум, тобто професійна освіта має бути доповненою ціннісною освітою. В нинішній Україні це не є самоочевидним", - наголосив Мирослав Маринович. На його думку, батьки є першими вихователями дитини, але не єдиними і виключними. Саме вчителі доповнюють професійну освіту етичним вишколом учнів чи студентів. 

"Ми не сміємо й далі бути такими, якими були до 24 лютого 2022 року. Нам потрібні скрижалі нового закону нашого життя – нового суспільного договору, і його має задати «критична маса» тих, хто в пам’ять про невинно убієнних зречеться донедавнього безчестя. Ці зміни мають торкнутися і школи, яка має бути місцем, де ви свідчите про цінності, не нав’язуючи їх примусом. По ваших діях мають впізнавати, хто ви є. Коли свідчите своєю власною поведінкою, то стаєте зразком для наслідування", - пояснив Мирослав Маринович. 

За його словами, оновлювати Україну слід на основі якісно іншої концепції управління державою і на основі нового «суспільного договору». А ці зміни мають вирости з нових ідей та з одвічних духовних цінностей. Тому сьогодні ми й мусимо наново переосмислювати їх.

"Ми всі є свідками того, як на наших очах встановилася довіра між волонтерами й воїнами нашої армії. Саме вони потягнули за той «шнурочок», яким розплутується увесь клубок: любов до ближнього, оперта на правду, породжує міжлюдську довіру, а та, у свою чергу, уможливлює міжлюдську солідарність, що стає живильною енергією солідарної суспільної дії. Для цього не треба йти військом на Київ чи громити палаци чиновників, натомість треба лише зазирнути у власну душу й відновити правильну ціннісну матрицю".

У своїй промові Мирослав Маринович закликав українців завжди обстоювати те, що вважаємо цінністю. Він процитував Блаженнішого Любомира Гузара: "Дайте людям вирости у свобод".

"Формуйте школярів так, щоб вони виростали у свободі. Щоб вони виростали у гідності, без якої немислима свобода,  - акцентував дисидент.  Але застеріг, важливо навчити молодь розрізняти свободу і вседозволеність, яка свободою не є. Адже свобода неможлива також без відповідальності", - наголосив він.  
 

Теги:
освіта Львів
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.3
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 січня
12:04
OPINION
До Європи через Україну може надходити справжній газ з Азербайджану
12:00
Кирило Буданов
Буданов вважає, що відсутність серйозних переговорів до літа може запустити небезпечні процеси для існування України, – ЗМІ
11:56
Угорщина - ЄС
Угорщина погодилась на компроміс з ЄС щодо санкцій проти Росії, - Politico
11:44
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Є багато свідчень, що були порожні виборчі дільниці на "виборах" Лукашенка, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
11:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща застерігає від відновлення постачання газу з Росії, а Туреччина пропонує ЄС допомогти замінити його транзит з України. Акценти світових ЗМІ 27 січня
11:23
Прибув з Москви перед повномасштабним вторгненням, аби "відвідати доньку": СБУ на Донеччині затримала російського агента ФСБ
11:14
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко переміг на псевдовиборах: ЦВК оголосила, що за нього проголосували 86,8% виборців
11:01
Оновлено
новини Львівщини
Авіаудари по Куп’янську 26 січня: з-під завалів витягнули тіла двох загиблих жінок, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
10:45
Оновлено
Олександр Лукашенко
Путін і Токаєв привітали Лукашенка з "переобранням" на пост президента Білорусі
10:44
"Байдужість – це добриво для зла": Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Це патова ситуація, яка свідчить про неефективність системи управління: Згурець про скандал довкола Міноборони та АОЗ
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
10:07
OPINION
Чи втягнеться Трамп у прокляте коло російської історії
09:47
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
В ISW назвали, з якою метою РФ поширює інформацію про захоплення Великої Новосілки на Донеччині
09:33
ППО
Росія вночі запустила понад 100 БПЛА, Сили оборони збили 57, є локаційно втрачені
09:09
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
У світі 27 січня вшановують День пам'яті жертв Голокосту: як світ прийшов до цієї дати
08:46
Ексклюзив
Маріуполь
Велика кількість могил залишається посеред міста: Андрющенко про поховання цивільних в Маріуполі
08:38
Агенти "Атеш" зафіксували переміщення ворожої техніки в Криму після атак українських дронів
08:38
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: на Прикарпатті та на Сумщині атакували об'єкти інфраструктури
08:20
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 166 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
08:14
штучний інтелект
Китайський стартап DeepSeek випередив ChatGPT ставши найпопулярнішим ШІ-асистентом у США
08:01
OPINION
Чому режим Путіна вразливий і що з ним буде?
07:40
розбита російська техніка
За добу Сили оборони ліквідували 3 ворожі танки, 16 артсистем та 1430 окупантів
07:30
Еммануель Макрон
Макрон має найменшу підтримку французів протягом президентства, - опитування
06:59
Оновлено
інавгурація Дональда Трампа
Після санкцій від Трампа Колумбія погодилась приймати депортованих мігрантів, - Білий дім
06:50
Хезбола, Ліван
У Білому домі підтвердили продовження мирної угоди між Ізраїлем та "Хезболлою" до 18 лютого
06:36
Сектор Гази
ХАМАС назвав імена заручників, яких звільнить, а Ізраїль дозволив жителям півночі Гази повернутись додому
06:26
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі чергують два ворожі кораблі, один з яких є ракетоносієм: залп - до 4 "калібрів"
00:25
На Київщині посадовець СБУ збив дитину на переході, - ЗМІ
00:07
Віктор Орбан
Угорщина єдина заблокувала спільну заяву ЄС щодо псевдовиборів у Білорусі, - Радіо Свобода
2025, неділя
26 січня
23:41
Оновлено
Між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель
23:10
Одеська письменниця Колтунова заявила, що представники ТЦК побили її сина: здійснюється службова перевірка
22:12
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Сили оборони зберігають буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми та Харків від наступу РФ, - Зеленський
22:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп запропонує Сі Цзіньпіну угоду, - експерт Єфремов
21:54
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Коли Лукашенка запитали про співучасть в агресії Путіна, він став звинувачувати Папу Франциска та Ізраїль
21:25
Михайло Драпатий
Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця", але й надалі керуватиме Сухопутними військами ЗСУ
21:20
Ексклюзив
путін трамп
Трамп показує Путіну, хто в хаті господар, - дипломат Огризко
21:02
НАТО
НАТО почало ділитися секретними даними з ЄС і оборонною промисловістю, - Bloomberg
20:22
Херсонська область
Росіяни атакували дронами Херсон та область: одна людина загинула, є поранений
20:20
Shahed-136
В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV