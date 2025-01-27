Є багато свідчень, що були порожні виборчі дільниці на "виборах" Лукашенка, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вибори – не один день голосування, у Білорусі є унікальний формат дострокового голосування. Понад 40% білорусів адміністративним чином заганяють на вибори чи приписують їхні голоси. У Білорусі не існує такої політичної системи як вибори, є перепризначення Лукашенка через формальні процедури, в які вже давно ніхто не вірить. Потенційні конкуренти Лукашенка перебувають або у тюрмі, або в еміграції, на відміну від 2020 року не можуть йому протистояти. Сумнівно говорити, що відбулися якісь вибори", - підкреслив журналіст білоруської служби Радіо Свобода.

За його словами, такий процес перепризначення характерний для авторитарних держав, наприклад, Середньої Азії чи як колись було в Іраку, або нещодавно ще в Сирії - таке відбулося і в Білорусі.

"Багато є свідчень, що були пусті виборчі дільниці. Навіть коли Лукашенко приходив голосувати, то був першим чи другим у відомості при отриманні бюлетеня. Важко повірити у всі ті цифри щодо явки на виборах, спостерігачами та правозахисниками все це піддається сумніву. Було багато попередніх кампаній, які я безпосередньо міг висвітлювати, не було видно бажання у людей голосувати, бо нема інтриги, чого туди йти. Тому високі цифри щодо явки не є достовірними", - резюмував Валерій Калиновський.