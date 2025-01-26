Вибухи у Казані, спалений локомотив у Санкт-Петербурзі та удари по авіазаводу у Смоленську й нафтобазі на Воронежчині: де у росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня БПЛА знову дісталися до низки російських областей, тому у Казані пролунали вибухи, а ударів зазнали авіазавод у Смоленську й нафтобаза на Воронежчині, тим часом небайдужі спалили локомотив у Санкт-Петербурзі
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Вибухи у Казані, удари по авіазаводу в Смоленську й нафтобазі на Воронежчині, атака БПЛА на Підмосков'я, Брянськ, Рязанщину й Курськ
- У Росії в ніч на понеділок, 20 січня, повідомляли про загрозу атаки безпілотників у Татарстані, а також ввели обмеження на роботу двох аеропортів. Про те, що в Татарстані було оголошено небезпеку атаки БПЛА, ТАСС із посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ написало близько п'ятої години ранку, утім, про те, що в місті було чутно вибухи, місцеві мешканці почали повідомляти у соцмережах ще раніше. Згодом у місцевих пабліках зазначали, начебто безпілотники атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова.
- Також 20 січня стало відомо, що в суботу трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург спалили локомотив, який використовували у забезпеченні логістики російської окупаційної армії. "Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", – зазначили в ГУР.
- Тим часом вже увечері 20 січня українські безпілотники атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ, яка вже була під ударом кілька днів тому. За даними українських військових, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. У результаті удару палали резервуари з паливно-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснефть". Місцевий губернатор повідомляв, що пожежники та оперативні служби працюють на місці атаки. Натомість загрози для населення, за його словами, не було.
- Російська влада у ніч на вівторок, 21 січня, заявила про нібито атаку безпілотників на Смоленську область РФ. Окрім того, заявили про атаку дронів губернатори Брянської, Ростовської областей. Зокрема, губернатор Брянської області сказав, нібито в ніч проти 21 січня російська ППО змогла перехопити та знищити 18 безпілотних літальних апаратів, "зокрема, два реактивні". Тим часом у Ростовській області нарахували 12 дронів, які теж начебто знищили. А в Смоленській області Сили оборони підтвердили удар по авіазаводу. "Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу", – йшлося в повідомленні Генштабу ЗСУ.
- Пізно ввечері 23 січня у низці областей Росії повідомили про атаки безпілотників. Зокрема, вибухи пролунали в Брянську, на Рязанщині й у Курську, також неспокійно було в Московській області. Вранці 24 січня Генштаб підтвердив ураження у РФ об'єктів, залучених до забезпечення російської окупаційної армії. Унаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" й на нафтоперекачувальній станції "Рязань". Також уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. Як зазначили в ЗСУ, це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовують у стратегічно важливих системах озброєння, зокрема в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків. Буквально через кілька хвилин після опівночі 24 січня (за київським часом) мер Москви написав, що начебто сили ППО міноборони відбили атаку безпілотників, що летіли на Москву, в міському окрузі Коломна й Раменському міському окрузі. Він додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає, а на місцях працюють екстрені служби. На Рязанщині теж було гучно. Згодом в Astra опублікували відео та зазначили, що змогли ідентифікувати об'єкти на ньому. За даними каналу, під час ударів безпілотників по Рязані атаки зазнала Новорязанська ТЕЦ. Там виникла пожежа. А от мер Курська повідомив, нібито над містом БПЛА збили, проте унаслідок падіння уламків постраждали чотири домоволодіння. Окрім того, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що у Брянську знову атаковано завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.
- Окрім того, наприкінці тижня російські Z-пабліки скаржилися на атаку морських дронів на Крим. Зокрема, ворог заявив про нібито знищення двох безекіпажних катерів у напрямку півострова. "Вранці черговими вогневими засобами Чорноморського флоту в північно-західній частині акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які рухалися у напрямку Кримського півострова", – йдеться у повідомленні. Водночас російські телеграм-канали стверджували, що Крим і Севастополь зазнали атаки морських дронів, а частина дронів курсувала біля берега півострова.
- У неділю, 26 січня, стало відомо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії". "Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі", – звітували у ГШ. "Рязанська нафтопереробна компанія" забезпечує російську окупаційну армію. Цей нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне пальне ТС-1. Рязанські пабліки, місцеві жителі і Z-канали також повідомляли про чергову пожежу в районі НПЗ у Рязані.
Думки експертів
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зараз реалізується системний підхід Сил оборони України щодо ударів по енергетичних і оборонно-промислових об'єктах РФ.
"Наразі маємо чергову масштабну атаку з використанням українських дронів на російські промислові й військові об'єкти. 14 січня було зафіксовано схожу атаку, яка тоді вважалася найбільшою. Тоді було використано до 200 різних українських дронів, які атакували низку російських оборонно-промислових об'єктів, – нагадав Згурець і підкреслив: – Це дійсно системний підхід Сил оборони України щодо ударів насамперед по енергетичних і оборонно-промислових об'єктах РФ".
Тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що, окрім авіаційного, в Казані є вертолітний та пороховий заводи, продукцію яких Росія використовує у війні проти України.
"Але не лише цим заводом багата казанська земля, також тут розташований Казанський вертолітний завод, на якому виготовляються військові гелікоптери, які використовує Російська Федерація у війні проти України. Крім того, в Казані є пороховий завод - це такий собі державний пороховий завод, на якому виготовляють вибухові речовини і порох для, в першу чергу, авіаційних боєприпасів. Також продукція цього заводу використовується для ракет і авіаційних бомб, які Російська Федерація, зокрема, використовує для того, щоб тероризувати українців", – розповів він.
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