Вибухи у Казані, спалений локомотив у Санкт-Петербурзі та удари по авіазаводу у Смоленську й нафтобазі на Воронежчині: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Про те, що в Татарстані було оголошено небезпеку атаки БПЛА, ТАСС із посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ

близько п'ятої години ранку, утім, про те, що в місті було чутно вибухи, місцеві мешканці почали повідомляти у соцмережах ще раніше. Згодом у місцевих пабліках зазначали, начебто безпілотники атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова.