У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, 18 січня у Санкт-Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської армії.

"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - йдеться у дописі.