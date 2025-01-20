У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР
У суботу, 18 січня, у трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург спалили локомотив, який використовували у забезпеченні логістики російської окупаційної армії
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Так, 18 січня у Санкт-Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської армії.
"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - йдеться у дописі.
- Протягом 13 і 14 грудня в Росії було знищено ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви.
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