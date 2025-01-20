Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР

У Санкт-Петербурзі спалили локомотив, який забезпечував логістику окупантів, - ГУР

Катерина Єсікова
20 січня, 2025 понедiлок
15:46
Війна з Росією у Санкт-Петербурзі спалили локомотив

У суботу, 18 січня, у трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург спалили локомотив, який використовували у забезпеченні логістики російської окупаційної армії

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, 18 січня у Санкт-Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської армії.

"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав  залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - йдеться у дописі.

  • Протягом 13 і 14 грудня в Росії було знищено ворожий винищувач Су-30, а також три залізничні локомотиви.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ГУР
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Автор Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.07
    Купівля 42.07
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 січня
16:51
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Римський в молитві перед інавгурацією Трампа побажав йому мудрості
16:50
Ексклюзив
окупанти
Від Маріуполя до Бердянська - військова база з підготовки нових штурмових підрозділів РФ, - Андрющенко
16:46
Оновлено
"Литва залишатиметься адвокатом України на міжнародній арені": до Києва приїхав спікер парламенту Литви Скверняліс
16:31
З початку доби на фронті сталося 64 боєзіткнення, з них 29 на Покровському напрямку
16:18
путін
Путін заявив, що РФ відкрита до діалогу з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні
16:08
OPINION
Маск розривається між MAGA і MEGA
16:03
Василь Ломаченко
Ексбоксер і депутат держдуми Валуєв заявив, що "в разі загрози" РФ готова надати Ломаченку прихисток
16:02
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Житло, авто, бізнес після війни: адвокат Филипець про соцпакет, який привабить молодь на військову службу
15:42
Придністров'я
Самопроголошене Придністров'я погодилось отримувати газ через Молдовагаз
15:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
туман
Без опадів, але можливий туман: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 21 січня
15:17
Правоохоронці затримали екскомандира 155-ї бригади ЗСУ, який допустив СЗЧ підлеглих
15:09
Своєю бездіяльністю дозволили росіянам захопити частину Харківщини: ДБР спільно з СБУ затримали трьох екскомандирів ЗСУ
15:07
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
14:09
військові КНДР
The Wall Street Journal: Усередині елітного українського підрозділу: місія із захоплення північнокорейського солдата
14:09
Японський волонтер Цучіко
Японський волонтер Цучіко, який допомагає Харкову, прагне отримати реєстрацію в Україні: Терехов пообіцяв продовження дозволу
14:05
Ексклюзив
Військовий адвокат Євген Филипець
Як отримати від ТЦК два місяці на збори: пояснює адвокат Филипець
14:00
OPINION
Трамп тестує нову тактику спілкування з Путіним
13:56
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Росіяни вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині: пошкоджений обʼєкт інфраструктури
13:33
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ змінює технічні характеристики дронів та їхні маршрути, - ОТУ "Сіверськ"
13:21
Огляд
Дональд Трамп
Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента
13:16
Єменські хусити заявили про припинення атак на судна у Червоному морі: є виняток
13:07
Латвія
У Латвії планують заборонити росіянам та білорусам працювати в управлінні критичною інфраструктурою
13:03
Огляд
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі пішов з боксу, а прихильник України Двалішвілі побив росіянина в UFC. Головні новини світового спорту за тиждень
13:00
Ексклюзив
Адвокат Филипець: деякі юристи своїми висловлюваннями шкодять обороноздатності держави
12:46
мобілізація
У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки
12:46
Мін'юст
Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ
12:42
Ексклюзив
Олег Рибачук
В деталях плану Трампа немає, але обриси вимальовуються: політик Рибачук щодо можливого формату припинення війни в Україні
12:22
Роберт Фіцо
У Словаччині психіатри й психологи вимагають відставки Фіцо через його поведінку
12:10
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі на 20 січня
12:06
OPINION
Повернення ненависті
12:00
Ексклюзив
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
11:45
Продовження спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими СБУ
Зеленський показав спілкування полоненого військового КНДР зі слідчими СБУ
11:19
Ворог від ранку обстрілює Херсон і область: поранений 56-річний чоловік і 39-річна жінка
11:13
Зʼявились перші кадри нової документалки Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
11:00
Огляд
міжнародний огляд
Трампу до інавгурації вдалося досягти перемир’я у Газі, а чому не вийшло в Україні. Акценти світових ЗМІ 20 січня
10:56
Німеччина уряд
РФ здійснює дезінформаційну кампанію для впливу на вибори канцлера Німеччини, - аналітичний центр CeMAS
10:51
"Є додаткова мотивація": від початку вторгнення РФ Світоліна жодного разу не програла "нейтральним" російським спортсменкам
10:42
Боб Ділан
Чернетку слів пісні Боба Ділана Mr Tambourine Man продали за $500 тис.
10:23
"Прощай, немытая Чукотка": митники не дозволили відправити у США бивні моржа з написом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV