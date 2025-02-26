"Залишається два маяки": Гетманцев розповів, які вимоги МВФ Україна ще не виконала
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, які вимоги Міжнародного валютного фонду Україна ще не виконала
Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
За словами Гетманцева, наразі Україна має два невиконані "маяки". Йдеться про "правки Лозового" і питання стратегії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка не була розроблена до кінця січня Національної комісією.
"На жаль, це вже звично для Національної комісії, певне несвоєчасне виконання покладених на неї функцій. Ми все ж таки розраховуємо на те, що до "борду", тобто до прийняття рішення про продовження програми, цей "маяк" буде вирішений", – зазначив голова комітету ВР.
Довідка. "Правки Лозового" – це низка змін до Кримінального процесуального кодексу України, що їх запропонував народний депутат України Андрій Лозовий і які внесли 2017 року. Вони передбачали обов’язкове закриття кримінального провадження після спливання строків розслідування.
- Верховна Рада 26 лютого підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів. Це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку Україна мала виконати до 31 грудня 2024 року.
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