"Залишається два маяки": Гетманцев розповів, які вимоги МВФ Україна ще не виконала

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Гетманцева, наразі Україна має два невиконані "маяки". Йдеться про "правки Лозового" і питання стратегії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка не була розроблена до кінця січня Національної комісією.

"На жаль, це вже звично для Національної комісії, певне несвоєчасне виконання покладених на неї функцій. Ми все ж таки розраховуємо на те, що до "борду", тобто до прийняття рішення про продовження програми, цей "маяк" буде вирішений", – зазначив голова комітету ВР.

Довідка. "Правки Лозового" – це низка змін до Кримінального процесуального кодексу України, що їх запропонував народний депутат України Андрій Лозовий і які внесли 2017 року. Вони передбачали обов’язкове закриття кримінального провадження після спливання строків розслідування.