Гетманцев заявив, що Україні потрібна "воєнна цензура видатків"

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, де працює кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Гетманцев заявив, що Україна зараз перебуває у періоді найбільшої фінансової турбулентності з початку повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що у 2025 році Київ повністю забезпечений фінансами, але наступні роки для держави є невизначеними.

"Невизначеними вони є зі зрозумілих причин, ми всі це чуємо і бачимо на міжнародному рівні, всі ці дискусії", - додав Гетманцев.

Голова Комітету ВР вважає, що Україні слід "сконцентруватися і зайнятися врешті фіскальною консолідацією, або іншими словами - воєнною цензурою видатків".

За його словами, потрібно провести ревізію тих програм, які є сьогодні у бюджеті, а також перевірити їхнє виконання.

"Всього в бюджеті затверджено на 2025 рік 453 бюджетні програми. З них 13,5%, більше 60-ти, взагалі не подані у Мінфін за 2 місяці цього року на затвердження. Тобто вони не потрібні розпорядникам? Чи хто, яка конкретна людина повинна відповідати за те, що гроші виділені, але вони не використовуються? Навіть плани, навіть програми на використання їх немає. Друге, безперечно, це ті, які подані, з них 28% не були затверджені Мінфіном, бо вони не відповідали жодним критеріям. За кожною з цих програм є виконавець, конкретна посадова особа, яка повинна нести за це персональну відповідальність. І цим повинен займатися Кабмін", - розповів нардеп.

Гетманцев наголосив, що необхідно відшукати резерви серед тих грошей, які зараз є, і розподілити їх таким чином, аби вони використовувалися ефективно.

"Ефективність, військова цензура видатків - це завдання, яке стоїть перед нами поряд з детінізацією. За рахунок детінізації ми повинні з вами віднайти щонайменше 4 млрд доларів цього року додатково до бюджету. За рахунок скорочення видатків ми повинні скоротити десятки мільярдів гривень у нашому державному бюджеті", - заявив він.