"На посилку до 45 євро це абсолютно не вплине": Непран про оподаткування посилок з-за кордону

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Не слухайте тих, які розкажуть, що: "Все пропало, завтра, якщо введуть, то ви не зможете отримати посилку, буде коллапс, все стане, все перевірятимуть". Це все фігня, це все працюють ті, хто проти. Ми тут теж, не треба нам придумувати український велосипед. Це придумали до нас європейці, є така система, коли платить податок не людина, яка купує, а платить торгова мережа. Ви заплатили, а торгова мережа повинна заплатити Україні. Тобто китайці повинні заплатити. Буде це працювати чи не буде працювати? Ну, приклад, податок на Google працює. 11 мільярдів у минулому році податок з Google надходження в бюджет. Хоча теж казали, що це неможливо і це нереально. Тому, дорогі українці, не переживайте. На вашу посилку до 45 євро це абсолютно не вплине. А от ті, хто пробує на цьому заробляти, ті звичайно влетять", - сказав він.

Водночас Микола Нпран зауважив, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сумнівається, що відповідні зміни до законодавства будуть прийняті.

"У нас у четвер була зустріч з Гетьманцевим онлайн. На початку року ми завжди зустрічаємося і намічаємо плани на наступний рік. Було порядка 150 учасників, практично всі бізнес-асоціації України, майже дві години. Ну, в нього песимістичний погляд на те, що всі зміни будуть прийняті. Знаєте, як у суспільство вже кинута така маса, що держава залазить у вашу кишеню, і все буде погано. Хоча я рахую, що навпаки і підтримую, що такі зміни потрібно прийняти. Все і в інтересах держави, і до речі, і в інтересах українців", - зауважив Михайло Непран.