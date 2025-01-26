На Сумщині знайшли тіла чоловіка та його матері, які загинули внаслідок обстрілу РФ
У прикордонній громаді на Сумщині виявили тіла чоловіка та його матері, які готувались до евакуації, проте через російський обстріл загинули
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Зазначається, що 26 січня в селі Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року.
За даними прокуратури, з того часу вони на звʼязок не виходили. За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.
- 24 січня РФ атакувала FPV-дронами дві автівки, які рухалися територією Сумської області. Поранено трьох цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе