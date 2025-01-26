На Сумщині знайшли тіла чоловіка та його матері, які загинули внаслідок обстрілу РФ

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що 26 січня в селі Пономаренки Великописарівської громади Охтирського району правоохоронці виявили тіла 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які готувались до евакуації 9 грудня 2024 року.

За даними прокуратури, з того часу вони на звʼязок не виходили. За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.