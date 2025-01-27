Вийшов тизер серіалу "Чужий: Земля", що є приквелом фільму жахів 1979 року
Зʼявився тизер науково-фантастичного серіалу "Чужий: Земля", події якого розгортаються за два роки до подій у фільмі жахів Рідлі Скотта "Чужий"
Ролик оприлюднили на YouTube-каналі мережі FX Networks.
У міру наближення дати виходу майбутнього серіалу Ноя Гоулі "Чужий: Земля", що запланований на літо, зʼявляється все більше деталей про науково-фантастичне телешоу від FX. Так, новий постер показав детальніше і моторошніше зображення Ксеноморфа та його масивної голови.
Фото: FX, Hulu
Відомо, що події науково-фантастичного серіалу розгортатимуться за два роки до подій у фільмі "Чужий" 1979 року.
"Коли таємничий космічний корабель падає на Землю, молода жінка та група солдатів-тактиків роблять доленосне відкриття, яке ставить їх віч-на-віч з найбільшою загрозою планеті. Коли члени евакуаційної бригади шукають вцілілих серед уламків, вони стикаються з таємничими хижими формами життя, страшнішими, ніж вони могли собі уявити. Коли цю нову загрозу звільнено, пошуковій команді доведеться боротися за виживання. І те, що вони вирішать зробити з цим відкриттям, може змінити планету Земля, якою вони її знають", - йдеться в офіційному описі.
У головних ролях знялися Сідні Чендлер, Алекс Лотер, Семюел Бленкін, Ессі Девіс і Адарш Гурав. Серіал є спільним виробництвом 20th Television і Scott Free Productions. Він вийде на FX на Hulu в США і на стримінгу Disney+ в усьому світі.
"Є щось у тому, щоб побачити Ксеноморфа в нетрях Землі на власні очі, — сказав Гоулі Deadline на церемонії вручення премії "Еммі" у вересні. - Дійсно круто думати про те, що він переміщається сюди, до нас, тому я не можу сказати вам, за яких обставин ви це побачите, але ви це побачите — і тієї ночі ви замкнете свої двері".
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