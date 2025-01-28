У Південній Кореї перед зльотом зайнявся літак зі 176 людьми на борту: є постраждалі

Про це інформує Yonhap.

Вказано, що інцидент трапився у міжнародному аеропорту південно-східного міста Пусан. Літак мав прямувати до Гонконгу, але загорівся перед зльотом у хвостовій частині. Згодом вогонь поширився на фюзеляж.

Всіх 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, евакуювали за допомогою надувної гірки. Пізніше рятувальники повідомили, що троє людей отримали травми, які не загрожують їхньому життю, під час евакуації.

"Ми вважаємо, що всі 176 осіб були евакуйовані, але про всяк випадок ми продовжуємо пошуки всередині літака", - додав представник пожежної служби.