У Південній Кореї перед зльотом зайнявся літак зі 176 людьми на борту: є постраждалі
У Південній Кореї пасажирський літак авіакомпанії Air Busan загорівся перед зльотом: на борту було 176 людей, троє з них постраждали під час евакуації
Про це інформує Yonhap.
Вказано, що інцидент трапився у міжнародному аеропорту південно-східного міста Пусан. Літак мав прямувати до Гонконгу, але загорівся перед зльотом у хвостовій частині. Згодом вогонь поширився на фюзеляж.
Всіх 169 пасажирів і сім членів екіпажу, які перебували на борту, евакуювали за допомогою надувної гірки. Пізніше рятувальники повідомили, що троє людей отримали травми, які не загрожують їхньому життю, під час евакуації.
"Ми вважаємо, що всі 176 осіб були евакуйовані, але про всяк випадок ми продовжуємо пошуки всередині літака", - додав представник пожежної служби.
- 29 грудня 2024 року Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, на борту якого було 175 пасажирів і шість членів екіпажу, при прибутті з Бангкока спробував приземлитися в міжнародному аеропорту "Муан", але зачепив край смуги, вибився з курсу і врізався в стіну, вибухнувши при цьому. Вдалося врятувати лише двох членів екіпажу.
- Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни після авіакатастрофи.
- Згодом в обох двигунах пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air виявили залишки качок.
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