Авіакатастрофа 29 грудня у Південній Кореї: у двох двигунах літака знайшли качок, - звіт
В обох двигунах пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який зазнав катастрофи в Південній Кореї 29 грудня 2024 року, виявили залиши качок
Про це повідомляє Reuters із посиланням на попередній звіт.
Зазначається, що обидва двигуни літака Boeing (BA.N) 737-800 містили ДНК байкальського чирка, виду перелітних качок, які прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.
У звіті також йдеться, що літак сідав зі складеними шасі, перелетів половину злітної смуги, опісля викотився за її межі, зіткнувся з аеродромним насипом, загорівся і частково вибухнув.
"Обидва двигуни були поховані в насипі, а передня частина фюзеляжу розлетілася на відстань від 30 до 200 метрів від насипу", - йдеться у звіті.
Як пише Yonhap, "чорна скринька" літака припинила запис приблизно за 2 кілометри до того, як повітряне судно наблизилося до злітно-посадкової смуги. Слідчий комітет при Міністерстві транспорту Південної Кореї каже, що для аналізу FDR та CVR для подальшої перевірки потрібно кілька місяців.
- У неділю, 29 грудня, Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, на борту якого було 175 пасажирів і шість членів екіпажу, при прибутті з Бангкока спробував приземлитися в міжнародному аеропорту "Муан", але зачепив край смуги, вибився з курсу і врізався в стіну, вибухнувши при цьому. Вдалося врятувати лише двох членів екіпажу.
- Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни після авіакатастрофи.
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