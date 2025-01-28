Авіакатастрофа 29 грудня у Південній Кореї: у двох двигунах літака знайшли качок, - звіт

Про це повідомляє Reuters із посиланням на попередній звіт.

Зазначається, що обидва двигуни літака Boeing (BA.N) 737-800 містили ДНК байкальського чирка, виду перелітних качок, які прилітають до Південної Кореї на зимівлю величезними зграями.

У звіті також йдеться, що літак сідав зі складеними шасі, перелетів половину злітної смуги, опісля викотився за її межі, зіткнувся з аеродромним насипом, загорівся і частково вибухнув.

"Обидва двигуни були поховані в насипі, а передня частина фюзеляжу розлетілася на відстань від 30 до 200 метрів від насипу", - йдеться у звіті.

Як пише Yonhap, "чорна скринька" літака припинила запис приблизно за 2 кілометри до того, як повітряне судно наблизилося до злітно-посадкової смуги. Слідчий комітет при Міністерстві транспорту Південної Кореї каже, що для аналізу FDR та CVR для подальшої перевірки потрібно кілька місяців.