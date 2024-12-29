У Південній Кореї розбився літак із понад 180 пасажирами на борту: більшість вважають загиблими

Про це пише Yonhap.

Авіатроща сталася, коли літак Jeju Air приземлявся після прибуття зі столиці Таїланду Бангкока. Судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги та врізалося в бетонну стіну, а потім вибухнуло.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8 — Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024

Влада країни вже підтвердила загибель 96 людей. Усіх зниклих безвісти також вважають загиблими, триває пошукова операція.

Ще двох людей вдалося врятувати - пасажирку й одну представницю екіпажу. Вони в лікарні.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 120.

Загалом на борту літака було 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.

"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля - повітря".