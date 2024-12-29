У Південній Кореї розбився літак із понад 180 пасажирами на борту: більшість вважають загиблими
В аеропорту "Муан" на південному заході Південної Кореї під час посадки 29 грудня розбився літак зі 181 людиною на борту. Більшість пасажирів та екіпажу загинула
Про це пише Yonhap.
Авіатроща сталася, коли літак Jeju Air приземлявся після прибуття зі столиці Таїланду Бангкока. Судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги та врізалося в бетонну стіну, а потім вибухнуло.
Влада країни вже підтвердила загибель 96 людей. Усіх зниклих безвісти також вважають загиблими, триває пошукова операція.
Ще двох людей вдалося врятувати - пасажирку й одну представницю екіпажу. Вони в лікарні.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до 120.
Загалом на борту літака було 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня в казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що літак уразив російський ЗРК.
"Азербайджанські авіалінії" та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля - повітря".
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