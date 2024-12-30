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У Південній Кореї проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень після авіакатастрофи, в якій загинуло 179 людей

Марія Науменко
30 грудня, 2024 понедiлок
06:38
Світ Літак Boeing Co. 737-800 авіакомпанії Jeju Air розбився

У понеділок, 30 грудня, виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї системи авіаперевезень країни після авіакатастрофи, у якій загинуло 179 людей

Зміст

Про це інформує Reuters.

На нараді з ліквідації наслідків трагедії в Сеулі Чхве акцентував увагу на необхідності підтримки родин жертв та швидкому наданні інформації про розслідування.

"Ще до того, як будуть оприлюднені остаточні результати, ми просимо, щоб офіційні особи прозоро розкрили процес розслідування аварії та оперативно поінформували сім'ї загиблих, - наголосив він. - Як тільки буде завершено розслідування аварії, міністерство транспорту має провести надзвичайну перевірку безпеки всієї системи експлуатації літаків, щоб запобігти повторенню авіакатастроф".

У виданні зазначили, що міністерство транспорту Кореї вже розробляє план спеціальної перевірки всіх літаків типу Boeing 737-800, що експлуатуються в країні. Зокрема, вивчаються можливі причини катастрофи, включаючи пташині удари і погодні умови, а також питання щодо роботи антени, призначеної для допомоги в посадці.

За словами представників міністерства, під час посадки пілоти повідомили диспетчерам про пташине удар. Після отриманого сигналу про допомогу літак, на жаль, не зміг уникнути катастрофи.

Наразі слідчі розбирають уламки літака, щоб встановити причини інциденту. Крім того, вони аналізують, як антена локатора, розташована в кінці злітно-посадкової смуги, могла вплинути на катастрофу.

Аеропорт Муан залишатиметься закритим до 1 січня, в той час, як інші міжнародні аеропорти, включно з аеропортом Інчхон, працюють без збоїв. Акції Jeju Air знизилися на 15,7%, досягши рекордно низького рівня.

  • У неділю, 29 грудня, Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, на борту якого було 175 пасажирів і шість членів екіпажу, при прибутті з Бангкока спробував приземлитися в міжнародному аеропорту "Муан", але зачепив край смуги, вибився з курсу і врізався в стіну, вибухнувши при цьому. Вдалося врятувати лише двох членів екіпажу.
Теги:
Новини
Південна Корея
авіакатастрофа
Авіація
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