РФ атакувала Синельниківський район Дніпропетровщини: серед постраждалих 11-річний хлопчик
Російська окупаційна армія 28 січня атакувала Синельниківський район Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали троє цивільних, серед яких дитина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка. Всіх госпіталізували", - написав він.
За даними чиновника, поранені у стані середньої тяжкості.
Збитки, яких завдав ворог, підраховують фахівці. При цьому чиновник не уточнив, який тип озброєння застосували окупанти.
Варто зазначити, що, згідно з повідомленням Лисака, вночі російська армія обстріляла Нікопольщину з РСЗВ "Град" і з важкої артилерії. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Унаслідок атак ніхто не постраждав.
Також над областю в ніч на 28 січня збили три безпілотники.
- 27 січня РФ атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали п'ятеро цивільних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.85 Купівля 41.85Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе