РФ атакувала Синельниківський район Дніпропетровщини: серед постраждалих 11-річний хлопчик

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Синельниківщині через ворожу атаку постраждали 11-річний хлопчик, 54-річний чоловік та 83-річна жінка. Всіх госпіталізували", - написав він.

За даними чиновника, поранені у стані середньої тяжкості.

Збитки, яких завдав ворог, підраховують фахівці. При цьому чиновник не уточнив, який тип озброєння застосували окупанти.

Варто зазначити, що, згідно з повідомленням Лисака, вночі російська армія обстріляла Нікопольщину з РСЗВ "Град" і з важкої артилерії. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Унаслідок атак ніхто не постраждав.

Також над областю в ніч на 28 січня збили три безпілотники.