Захоплення Криму – це велика помилка: що Мустафа Джемілєв сказав Путіну

Про це ексклюзивно голова Меджлісу розповів в інтервʼю на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

У розмові з Путіним, що тривала понад 40 хвилин, Джемілєв відкрито заявив російському президенту про неприпустимість анексії Криму та її руйнівні наслідки для міжнародного порядку.

Мустафа Джемілєв зустрівся з Путіним у Москві за кілька днів до псевдореферендуму на півострові. Під час розмови Джемілєв прямо сказав російському президенту: "Ви зробили велику помилку. Вам негайно потрібно вивести війська з Криму". У відповідь Путін наполягав, що анексія відповідає "волі кримського народу", а Росія розв'яже усі проблеми кримських татар краще, ніж Україна.

"Це була розмова двох глухих, – згадує Джемілєв. – Він говорив про "щасливе майбутнє" Криму в складі Росії, а я наполягав, що ця агресія – це шлях до ізоляції та трагедії для його країни". За словами Джемілєва, він попередив Путіна, що окупація Криму зруйнує відносини між Росією та Україною на десятиліття і стане міжнародним злочином, який ніхто не визнає.

Після зустрічі Джемілєву заборонили в'їзд до Криму та Росії на п’ять років, хоча Путін обіцяв, що той зможе вільно приїжджати. "Це був бандитизм у чистому вигляді", – підсумував Джемілєв. Він продовжує наполягати, що Крим має бути деокупований, адже російська агресія є загрозою не лише для України, але й для всього світу.

Він наголосив, що світ не може змиритися з окупацією Криму: "Це удар по всьому світовому порядку, поразка цивілізованого світу перед варварством. Жодна країна більше не зможе почуватися у безпеці".



