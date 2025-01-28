У Росії пропонують "історикам" з Польщі, Угорщини та Словаччини обговорити поділ території України
Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін запропонував "експертам" російського "історичного товариства" обговорити питання щодо можливості поділу території України між різними державами
Про це пише Центр протидії дезінформації.
За словами Сергія Наришкіна, до обговорення про "право на українські землі" запросять "істориків" із Польщі, Угорщини та Словаччини.
"Ініціюючи подібні дискусії, Росія намагається представити Україну як "штучне утворення", територія якого начебто належить іншим країнам. Таким чином Москва намагається послабити сприйняття України як суверенної держави на міжнародній арені. Також метою подібних заяв є створення напруження – як між Україною та її сусідами, так і всередині ЄС", - пише ЦПД.
Ціль РФ - надати "історичне обґрунтування" та створити ілюзію "законності" російської окупації українських територій.
- 28 січня віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко обурився через те, що росіян не запросили до Польщі з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського табору Аушвіц-Біркенау й заявив, що "історію спотворюють".
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