Годинник Судного дня перевели вперед: до опівночі залишилося 89 секунд

Про це повідомляє Bulletin of the Atomic Scientists.

89 секунд - найближчий час до кінця світу за історію існування годинника.

"Час годинника 2025 року сигналізує про те, що світ знаходиться на шляху безпрецедентного ризику, і що продовження поточного шляху є формою божевілля. Сполучені Штати, Китай та Росія несуть головну відповідальність за те, щоб повернути світ з межі", - підкреслюють у матеріалі.

Годинник Судного дня вирішили перевести з огляду на низку факторів: кліматичну кризу, ядерну зброю, штучний інтелект, інфекційні захворювання та війни в Україні й на Близькому Сході.