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Годинник Судного дня перевели вперед: до опівночі залишилося 89 секунд

Дар'я Куркіна
28 січня, 2025 вiвторок
18:11
Суспільство Годинник Судного дня

У 2025 році стрілки годинника Судного дня вирішили перевести на одну секунду вперед і тепер до опівночі залишається 89 секунд

Зміст

Про це повідомляє Bulletin of the Atomic Scientists.

89 секунд - найближчий час до кінця світу за історію існування годинника.

"Час годинника 2025 року сигналізує про те, що світ знаходиться на шляху безпрецедентного ризику, і що продовження поточного шляху є формою божевілля. Сполучені Штати, Китай та Росія несуть головну відповідальність за те, щоб повернути світ з межі", - підкреслюють у матеріалі.

Годинник Судного дня вирішили перевести з огляду на низку факторів: кліматичну кризу, ядерну зброю, штучний інтелект, інфекційні захворювання та війни в Україні й на Близькому Сході.

  • У січні 2023 року годинник Судного дня перевели на 10 секунд уперед, встановивши його на 90 секунд до ядерної опівночі.
  • У 2024 році вчені вирішили не переводити стрілки годинника.
Теги:
Новини
Світ
Наука
Технології
ядерна зброя
штучний інтелект
клімат
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