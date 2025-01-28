Годинник Судного дня перевели вперед: до опівночі залишилося 89 секунд
У 2025 році стрілки годинника Судного дня вирішили перевести на одну секунду вперед і тепер до опівночі залишається 89 секунд
Про це повідомляє Bulletin of the Atomic Scientists.
89 секунд - найближчий час до кінця світу за історію існування годинника.
"Час годинника 2025 року сигналізує про те, що світ знаходиться на шляху безпрецедентного ризику, і що продовження поточного шляху є формою божевілля. Сполучені Штати, Китай та Росія несуть головну відповідальність за те, щоб повернути світ з межі", - підкреслюють у матеріалі.
Годинник Судного дня вирішили перевести з огляду на низку факторів: кліматичну кризу, ядерну зброю, штучний інтелект, інфекційні захворювання та війни в Україні й на Близькому Сході.
- У січні 2023 року годинник Судного дня перевели на 10 секунд уперед, встановивши його на 90 секунд до ядерної опівночі.
- У 2024 році вчені вирішили не переводити стрілки годинника.
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