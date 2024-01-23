Годинник Судного дня не переводитимуть у 2024 році: стрілка показує 90 секунд до опівночі

Про це повідомляє Bulletin of the Atomic Scientists.

У матеріалі акцентують, що це найближчий час до кінця світу в історії існування годинника.

"Не зрозумійте неправильно: залишити стрілки годинника на позначці 90 секунд до опівночі - не свідчить про те, що світ стабільний. Зовсім навпаки. Урядам і громадам в усьому світі необхідно терміново діяти. Бюлетень зберігає надію і натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес", - наголосила гендиректорка Bulletіn Рейчел Бронсон.

Такий час годинника зумовлений різноманітністю глобальних загроз, зокрема й війною Росії проти України, погіршенням ситуації щодо скорочення угод ядерних озброєнь, кліматичною кризою, а також штучним інтелектом.

"Зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи. Війна в Україні та широка і зростаюча залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та Сполучені Штати витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки. У 2023 році Земля пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень, а масові повені, лісові пожежі та інші кліматичні катаклізми торкнулися мільйонів людей по всьому світу. Тим часом прискорився стрімкий і тривожний розвиток медико-біологічних наук та інших проривних технологій, тоді як уряди докладають лише слабких зусиль, щоб їх контролювати... Але світ можна зробити безпечнішим. Стрілки годинника можуть відсунутись від опівночі", - йдеться в заяві вчених ради з науки та безпеки.