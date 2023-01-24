Годинник Судного дня перевели на 10 секунд ближче до півночі, через війну в Україні

Про це інформує Bulletin of the Atomic Scientists.

Рада з науки та безпеки вчених-атомників із Bulletin of the Atomic Scientists за підтримки ради спонсорів, зокрема 10 лауреатів Нобелівської премії встановили час на годиннику Судного дня.

Від 2020 року годинник встановлювали на 100 секунд до півночі. Нині його перевели на 10 секунд уперед.

Повідомляється, що до цього призвела війна Росії в Україні, вона порушила питання взаємодії держави, "розмиваючи норми міжнародної поведінки, що лежать в основі успішного реагування на різні глобальні ризики".

"І що найгірше, погано завуальовані загрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові про те, що ескалація конфлікту - за випадковістю, наміром чи прорахунком - є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", - заявили в організації.

Також до зміни часу призвели кліматичні загрози, технологічний розвиток і біологічні загрози й коронавірус.

"Ми живемо в часи безпрецедентної небезпеки, і годинник Судного дня відображає цю реальність. 90 секунд до опівночі - це найближчий до півночі час, який годинник колись показував, і це рішення не сприймається нашими експертами легковажно. Уряд США, його союзники з НАТО та Україна мають багато каналів для діалогу. Ми закликаємо лідерів вивчити їх повною мірою, щоб повернути час назад", - наголосив президент і головний виконавчий директор Bulletin of the Atomic Scientists, доктор філософії Рейчел Бронсон.

24 січня 2020 року Годинник судного дня перевели. Тоді до "глобальної катастрофи" залишилось менше ніж 2 хвилини.

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