Росія обстріляла Покровськ і Костянтинівку на Донеччині: загинула людина, 4 поранених
Російська терористична армія у вівторок, 28 січня, атакувала Покровськ та Костянтинівку Донецької області, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Вказано, що у Покровську внаслідок російської атаки одна людина загинула і ще одна зазнала поранень. Також пошкоджено авто.
Водночас у Костянтинівці 2 людини отримали поранення, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 9 гаражів і автомобіль.
"Залишатися на Донеччині означає ризикувати своїм життям! Бережіть себе! Евакуюйтесь", - наголосив Філашкін.
Фото: t.me/VadymFilashkin
Фото: t.me/VadymFilashkin
- Минулої доби, 27 січня, через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, ще один цивільний отримав поранення.
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