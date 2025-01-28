Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули дві людини, є поранений

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, протягом 27 січня внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей у Родинському на Донеччині. Крім того, в Покровську одна людина дістала поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.