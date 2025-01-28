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Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули дві людини, є поранений

Юлія Лаврук
28 січня, 2025 вiвторок
08:41
Війна з Росією Донецька область, стела

Минулої доби 27 січня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, ще один цивільний отримав поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, протягом 27 січня внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей у Родинському на Донеччині. Крім того, в Покровську одна людина дістала поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.

  • На Херсонщині протягом минулої доби 27 січня через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє дістали поранення.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Покровськ
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