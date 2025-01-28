Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули дві людини, є поранений
Минулої доби 27 січня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, ще один цивільний отримав поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, протягом 27 січня внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей у Родинському на Донеччині. Крім того, в Покровську одна людина дістала поранення.
"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.
- На Херсонщині протягом минулої доби 27 січня через російські обстріли загинули дві людини, ще двоє дістали поранення.
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