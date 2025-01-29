Зеленський обговорив посилення співпраці між Україною та Північною Європою з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, говорили про посилення двосторонньої співпраці між Україною та Північною Європою
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.
"Провів розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорили важливість єдності та солідарності в Європі у подоланні глобальних безпекових викликів і загроз, які стоять перед кожним європейцем", - зазначив глава держави.
Він також додав, що окрім цього, під час розмови йшлося про посилення двосторонньої співпраці між Україною та Північною Європою, а також про спільні зусилля задля наближення справедливого й тривалого миру.
"Дякую Данії та її народу за незмінну підтримку України й наших людей", - додав президент України.
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