Зеленський обговорив посилення співпраці між Україною та Північною Європою з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Провів розмову з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорили важливість єдності та солідарності в Європі у подоланні глобальних безпекових викликів і загроз, які стоять перед кожним європейцем", - зазначив глава держави.

Він також додав, що окрім цього, під час розмови йшлося про посилення двосторонньої співпраці між Україною та Північною Європою, а також про спільні зусилля задля наближення справедливого й тривалого миру.

"Дякую Данії та її народу за незмінну підтримку України й наших людей", - додав президент України.