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OPINION

Кому нашкодить грантова підтримка США

Сергій Таран
30 січня, 2025 четвер
10:00
Погляд блог Сергій Таран

Револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером

Зміст

Найбільше втратять від зупинки USAID це самі США. Завдяки грантовій діяльності Вашингтон опосередковано отримував потужний інструмент зовнішньої політики – складову так званої м’якої сили, яка значно полегшувала реалізацію інших інтересів країни.

За  роздані гроші, які в сумі як для США становили якийсь дріб’язок, Білий дім рекламував американські політичні цінності та свободи, а також покращував свій імідж у дуже розмаїтих країнах світу. 

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Навіть там, де підтримка американської політики могла бути не на найвищому рівні. Бо витрачалися вони загалом на правильні речі. В Україні, для прикладу, – це підтримка шкіл, госпіталів, проєктів економічного розвитку.

Але тепер ні. Через внутрішню політичну кон’юнктуру існування "м’якої сили" поставлене на паузу. І думаю, що після цієї паузи у Вашингтоні зрозуміють, що трохи погарячкували, і, змінивши трішки пріоритети, повернуться до перевіреної часом грантороздавальної діяльності. Бо револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

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допомога США Україні
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