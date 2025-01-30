Кому нашкодить грантова підтримка США
Револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером
Найбільше втратять від зупинки USAID це самі США. Завдяки грантовій діяльності Вашингтон опосередковано отримував потужний інструмент зовнішньої політики – складову так званої м’якої сили, яка значно полегшувала реалізацію інших інтересів країни.
За роздані гроші, які в сумі як для США становили якийсь дріб’язок, Білий дім рекламував американські політичні цінності та свободи, а також покращував свій імідж у дуже розмаїтих країнах світу.
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Навіть там, де підтримка американської політики могла бути не на найвищому рівні. Бо витрачалися вони загалом на правильні речі. В Україні, для прикладу, – це підтримка шкіл, госпіталів, проєктів економічного розвитку.
Але тепер ні. Через внутрішню політичну кон’юнктуру існування "м’якої сили" поставлене на паузу. І думаю, що після цієї паузи у Вашингтоні зрозуміють, що трохи погарячкували, і, змінивши трішки пріоритети, повернуться до перевіреної часом грантороздавальної діяльності. Бо револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером.
Про автора. Сергій Таран, політолог
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