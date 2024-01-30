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Ті, хто забезепечує моральну стійкість бійців. Що за свято 30 січня та який воно має стосунок до ЗСУ

30 січня, 2024 вiвторок
10:00
Суспільство Військові психологи

Сьогодні, 30 січня, українці вітають із професійним святом спеціалістів військово-соціального управління ЗСУ. Свято тих, хто забезпечує моральну стійкість бійців

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України є професійним святом, присвяченим фахівцям, які здійснюють важливу  роботу у сфері соціального забезпечення військовослужбовців. Цей день визнає їх значущий внесок та відданість допомозі воїнам та їхнім родинам.

Які обов'язки покладаються на цих спеціалістів?

Спеціалісти військово-соціального управління вирішують ряд важливих завдань, спрямованих на поліпшення соціального благополуччя військовослужбовців та їх сімей: виховна робота, морально-психологічного забезпечення, відбір громадян для призову до Збройних сил України, що здійснюється за професійно-психологічними критеріями, а також створення позитивного іміджу ЗСУ в громадськості. Це звісно не весь список їхніх обов'язків, однак стає зрозуміло їхню виключну роль для успішного функціонування військових структур.

Фото: suspilne.media

Святкування цього дня є часом визнання та вдячності за важливу працю фахівців війська в області психології, соціології та інших спеціальностей, які грають важливу роль у підтримці військового контингенту та його благополуччя. Вітаємо спеціалістів військово-соціального управління з їхнім професійним святом!

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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