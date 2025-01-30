Росіяни атакували дронами Херсон, постраждали двоє чоловіків

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За даними очільника МВА, о 09:30 окупанти скинули з дрона вибухівку на 64-річного херсонця, його доправили до лікарні.

"Чоловік отримав мінно-вибухову травму. Медики продовжують його обстежувати", - зазначив Роман Мрочко.

Згодом очільник МВА повідомив, що через атаку ворожого безпілотника постраждав іще один житель Херсона.

"У 59-річного чоловіка мінно-вибухова травма та осколкові поранення лівої руки, ноги та черевної порожнини", - розповів Мрочко.

Зазначається, що потерпілого ушпиталили.