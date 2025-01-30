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Росіяни атакували дронами Херсон, постраждали двоє чоловіків

Катерина Ганжа
30 січня, 2025 четвер
10:48
Війна з Росією Херсонська область

У четвер, 30 січня, російські окупанти атакували Херсон безпілотниками, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків

Зміст

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

За даними очільника МВА, о 09:30 окупанти скинули з дрона вибухівку на 64-річного херсонця, його доправили до лікарні. 

 "Чоловік отримав мінно-вибухову травму. Медики продовжують його обстежувати", - зазначив Роман Мрочко. 

Згодом очільник МВА повідомив, що через атаку ворожого безпілотника постраждав іще один житель Херсона.

"У 59-річного чоловіка мінно-вибухова травма та осколкові поранення лівої руки, ноги та черевної порожнини", - розповів Мрочко.

Зазначається, що потерпілого ушпиталили. 

  • Зранку четверга, 30 січня, російська окупаційна армія масовано обстріляла Дніпровський район Херсона, внаслідок чого двоє жінок отримали поранення. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
російська армія
Херсон
окупанти
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